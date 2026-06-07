انتخابات رئاسة ريال مدريد: بيريز يواجه ريكيلمي في معركة مصيرية لتحديد مستقبل النادي

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد إجراء انتخابات رئاسية في ريال مدريد لأول مرة منذ عشرين عاماً، تنافس فيها الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ضد رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، في معركة تحدد ملامح المشروع الرياضي والإداري للنادي. تركزت المنافسة على وعود بتعديلات رياضية كبيرة وانتقادات للوضع المالي.

تحولت العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد إلى واحدة من أكثر المحطات حساسية في تاريخ ريال مدريد الحديث، حيث توجه أعضاء النادي نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للنادي، في أول انتخابات يشهدها النادي منذ عشرين عاماً.

يشهد الصراع الانتخابي احتداماً بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، الذي يسعى للحصول على ولاية جديدة، ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، الذي يطمح لأن يصبح الرئيس السابع والعشرين في تاريخ النادي. ووصفت صحيفة ماركا الإسبانية هذه الانتخابات بأنها لحظة مفصلية ستحدد ملامح المشروع الرياضي والإداري للنادي خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن حوالي سبعين ألف عضو يملكون حق التصويت في الانتخابات التي أُقيمت بمدينة فالديبيباس الرياضية، حيث فُتحت ستون لجنة اقتراع أمام الأعضاء حتى المساء.

بيريز (79 عاماً) يسعى للفوز بولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، بعد مسيرة طويلة على رأس النادي امتدت على مرحلتين، بينما يخوض ريكيلمي (37 عاماً) أول تحدٍ انتخابي له، رافعاً شعار إعادة الديمقراطية والشفافية إلى إدارة ريال مدريد. اتخذت الحملة الانتخابية طابعاً رياضياً بحتاً خلال الأسابيع الماضية، بعدما قدّم كل مرشح سلسلة من الوعود المتعلقة بمستقبل الفريق الأول.

فوفقاً لصحيفة ماركا، يخطط بيريز لإعادة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مقعد المدير الفني في حال فوزه، إلى جانب العمل على ضم أسماء بارزة مثل الفرنسي إبراهيما كوناتي والهولندي دنزل دومفريس، مع رصد ميزانية كبيرة للتعاقد مع نجم عالمي جديد. أما ريكيلمي فقد رفع سقف الوعود أكثر، متحدثاً عن السعي لضم النرويجي إرلينغ هالاند والإسباني رودري، إلى جانب إعادة شخصيات تاريخية مثل راؤول غونزاليس وفرناندو هييرو إلى النادي، بل وربط اسمه أيضاً بالألماني يورغن كلوب، قبل أن ينفي المقربون من الأخير وجود أي نية لديه لمغادرة مشروعه الحالي مع مجموعة ريد بول.

لكن المعركة الانتخابية لم تقتصر على الجانب الرياضي، إذ صعّد ريكيلمي من لهجته تجاه الإدارة الحالية، مستنداً إلى تقارير صحافية نشرتها وسائل إعلام إسبانية، ومتهماً بيريز بإخفاء حقيقة الوضع المالي للنادي. نقلت صحيفة إيه بولا البرتغالية عن المرشح المعارض قوله إن ريال مدريد استنزف أكثر من 770 مليون يورو من السيولة خلال فترة قصيرة، مع تراجع الاحتياطي النقدي إلى مستويات متدنية، محذراً من أن الديون المرتبطة بمشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو وعمليات مالية أخرى قد تشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي للنادي إذا لم تتم معالجتها.

وذهب ريكيلمي إلى أبعد من ذلك عندما قال إن حملته جاءت لمنع بيع ريال مدريد، مضيفاً بعد الإدلاء بصوته أن مجرد إقامة الانتخابات بعد غياب 20 عاماً يمثل انتصاراً للديمقراطية داخل النادي. وقال للصحافيين: وعدت أعضاء ريال مدريد بأننا سنمنحهم بديلاً حقيقياً، وأننا سنحاول إيقاف أي خطوة قد تقود إلى بيع النادي، وأعتقد أننا أوفينا بهذا الوعد.

وفي المقابل، أدلى فلورنتينو بيريز بصوته في الساعات الأولى من صباح الأحد، وسط استقبال حافل من عدد من أعضاء النادي، في حين تشير معظم التوقعات إلى احتفاظه بمنصبه، مع ترقب إعلان النتائج في وقت متأخر من المساء، وهو ما قد يفتح الباب أمام الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق في حال مضى بيريز في تنفيذ وعده بإعادة مورينيو إلى سانتياغو برنابيو





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