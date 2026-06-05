الFAO تحتفل بيوم البيئة العالمي 2026 في السعودية وتعزز شراكة استعادة الأراضي الجافة

المنظمة الدولية تشيد بجهود المملكة في استصلاح الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، وتؤكد التزامها المستمر بدعم البرامج الوطنية للحماية البيئية وتحقيق رؤية 2030.

تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية بيوم ال بيئة العالمي 2026 تحت شعار مستلهمون من الطبيعة من أجل المناخ من أجل مستقبلنا.

وتعيد المنظمة تأكيد التزامها المستمر مع شركائها الوطنيين لدعم مساعي حماية البيئة، استعادة الأنظمة البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. يأتي هذا الاحتفال في وقت تتعزز فيه مكانة المملكة كدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في استصلاح الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي عبر مبادرات وطنية طموحة وبرامج واسعة النطاق تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

أكد الدكتور نزار حداد مدير برنامج الفاو في المملكة على أن استعادة الأراضي الجافة لا تمثل مجرد قضية بيئية بل تُعد استثماراً مباشراً في الأمن الغذائي والمائي واستدامة سبل العيش. وأشار إلى أن الجمع بين الرؤية الطموحة والعلم والابتكار والشراكات الفاعلة يمكنه تحويل التحديات البيئية إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة. وأوضح أن أكثر من ملياري إنسان يعتمدون على الأراضي الجافة، وأن كل هكتار يتم تأهيله اليوم هو استثمار في قدرة الصمود للأجيال القادمة.

وعلى مدى أكثر من سبعة عقود من التعاون بين السعودية والفاو، توسعت الشراكة لتشمل الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، استعادة المراعي والغابات، حماية التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. في السنوات الأخيرة، دعمت الفاو وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تنفيذ برامج استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

وقد قدمت المنظمة دعماً فنياً لتطوير الأطر الوطنية، تعزيز القدرات في الرصد والتقييم والتخطيط القائم على الأدلة العلمية، وتطوير منهجيات علمية متقدمة لرصد تدهور الأراضي وتقييم جهود الاستصلاح. خلال عامي 2025 و2026، ساهمت الفاو وشركاؤها في تطبيق أنظمة متقدمة للتحقق الميداني من مشاريع الاستصلاح لضمان قياس الأثر البيئي وتحسين كفاءة الاستثمارات. كما استمر الدعم الفني لمبادرة السعودية الخضراء، التي تُعد نموذجاً عالمياً لاستعادة النظم البيئية ومكافحة تدهور الأراضي عبر برامج التشجير وتحسين إدارة المراعي وحلول طبيعية.

وتواصل المملكة دورها الإقليمي بدعم أجندات استعادة الأراضي ومكافحة التصحر على المستوى الدولي، حيث استضافت الدورة السابعة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى للفاو مؤكدة أهمية الاستثمار في استعادة الأنظمة البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي. وفي ختام هذا اليوم، تشيد الفاو القيادة والرؤية الطموحة للمملكة في مجال حماية البيئة وتؤكد استمرار التزامها بدعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامةً ومرونةً يحقق المنافع للإنسان والطبيعة على حد سواء





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