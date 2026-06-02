الDAQILY تلغراف: أردوغان يستغل انشغال العالم بالحرب على إيران لتعزيز نفوذه

تقرير صحفي يحلل كيف يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانشغال الدولي بالتوترات العسكرية في الشرق الأوسط لتعزيز موقعه السياسي داخلياً وتوسيع نفوذ بلاده في المجالات العسكرية والدفاعية، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية.

تسلط الصحيفة البريطانية "الدايلي تلغراف" الضوء على ما وصفته باستفادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من انشغال المجتمع الدولي بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، معتبرة أن التطورات الإقليمية الأخيرة وفرت له فرصة لتعزيز موقعه السياسي داخلياً وتوسيع نفوذ بلاده خارجياً في وقت تراجعت فيه الأنظار عن المشهد التركي.

وتشير التقرير المعد من قبل كبيرة المراسلين الدوليين صوفيا يان في إسطنبول إلى أن الحرب الدائرة في المنطقة أبعدت الاهتمام الدولي عن التطورات السياسية داخل تركيا. وبينما كانت وسائل الإعلام العالمية تتابع التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، شهدت تركيا تطورات سياسية لافتة تمثلت في اقتحام قوات الشرطة مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لتنفيذ حكم قضائي بإعفاء رئيس الحزب بعد اتهامات بالرشوة وشراء الأصوات.

وقد مرت هذه الأحداث دون اهتمام دولي يذكر، رغم أنها تعكس، بحسب التقرير، طبيعة المرحلة التي تعيشها تركيا منذ اندلاع الحرب على إيران. في الشأن الداخلي، يحتوي الملف القضائي الموجه ضد عمدة إسطنبول السابق إمره إمام أوغلو على نحو أربعة آلاف صفحة من الاتهامات التي تشمل الفساد وقيادة منظمة إجرامية، وهي اتهامات قد تفضي، في حال الإدانة، إلى عقوبات طويلة للغاية.

وتقول غونول تول، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن الظروف الدولية الحالية تصب في مصلحة أردوغان بشكل واضح، معتبرة أن التحولات الجيوسياسية المتلاحقة تمنحه مساحة واسعة للتحرك دون مواجهة ضغوط أو تكاليف سياسية كبيرة من الخارج. في السياسة الخارجية، فإن المكاسب التي يحققها أردوغان لا تقتصر على الداخل التركي، بل تمتد إلى ملفات استراتيجية مرتبطة بالصناعات الدفاعية ومبيعات السلاح، حيث تواصل أنقرة توسيع حضورها في الأسواق الدولية مستفيدة من التغيرات التي تشهدها البيئة الدولية.

فقد أبرم العراق صفقة لشراء عشرين منظومة دفاع جوي تركية، في خطوة تعكس تنامي التعاون العسكري بين البلدين. كما وقعت إندونيسيا اتفاقية للحصول على ستين طائرة مسيرة قتالية تركية، في ظل مخاوف من تصعيد النفوذ الصيني في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البرتغال، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، تستعد لاستلام سفينتين عسكريتين من تركيا، في سابقة تعكس تنامي مكانة الصناعات الدفاعية التركية وقدرتها على المنافسة داخل أسواق غربية تقليدية.

رغم هذه المكاسب، لا يزال أردوغان يواجه تحديات داخلية معقدة، على رأسها الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث تعاني تركيا منذ عام 2023 من معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 50 بالمئة، مما انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين وأثر على شعبية الحزب الحاكم. 而且تخلص التلغراف إلى أن الرئيس التركي يسعى إلى توظيف نجاحات السياسة الخارجية وعقود الصناعات الدفاعية لتدعيم موقعه السياسي، والحصول على موارد مالية واستثمارات جديدة تساعده على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات المقبلة.

أما في إطار المفاوضات النووية الإيرانية، فقد ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني، أن موقف إيران يقوم على إجراءات قابلة للتراجع وخطوات ملموسة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد صناعة عسكرية أردوغان تركيا الحرب على إيران الصناعات الدفاعية التركية المفاوضات النووية الإيرانية

United States Latest News, United States Headlines