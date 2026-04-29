اليمن على شفا كارثة.. تحذيرات من انزلاق الملايين نحو المجاعة

تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب استمرار الصراع وتراجع التمويل الدولي، مما يهدد حياة الملايين ويدفع البلاد نحو حافة المجاعة. تقارير دولية تحذر من وصول الوضع إلى نقطة تحول حرجة.

لا يزال اليمن يعاني من أزمة جوع حادة، ويحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر تضرراً على مستوى العالم. تشير التقارير الدولية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي ، بسبب استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية.

يُصنف اليمن ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك مستوى «الطوارئ» الذي يسبق المجاعة مباشرة، مع وجود مناطق وصلت إلى مرحلة «الكارثة». هذه الأزمة الغذائية المتفاقمة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، أدت إلى إضعاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وزيادة اعتمادها على المساعدات الإنسانية.

يُعزى تدهور الوضع إلى استمرار الانقلاب الحوثي وتأثيره المدمر على البنية الاقتصادية والإنتاجية، مما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية، مما دفع الملايين إلى مستويات أشد من الهشاشة.

لم تعد الأزمة مقتصرة على نقص الغذاء، بل أصبحت أزمة مركبة تشمل سوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية، مما يزيد من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء. تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً بسبب تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة، مما أدى إلى تقليص حجم ونطاق التدخلات الإنسانية. هذا الانخفاض في التمويل يعيق قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في اليمن وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، وأن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 22.3 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، وأن أكثر من 18 مليون شخص معرضون لمستويات حادة من الجوع. بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم التحديات الصحية بسبب تعثر النظام الصحي، مما يضع الملايين أمام مخاطر مزدوجة من نقص الغذاء وضعف الرعاية الصحية.

وفي سياق منفصل، صعّدت قوات «درع الوطن» اليمنية إجراءاتها الأمنية في حضرموت، وتسببت تداعيات الحرب على إيران في تعطيل شحنات الإغاثة إلى اليمن، مما زاد من تفاقم أزمة الغذاء والمعيشة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشؤون الإنسانية الشرق الأوسط اليمن الجوع الأمن الغذائي الأزمة الإنسانية المساعدات الإنسانية الحرب في اليمن أوتشا انعدام الأمن الغذائي حضرموت درع الوطن

United States Latest News, United States Headlines