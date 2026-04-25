اليمن: قوات الأمن تصعد من عملياتها ضد شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

السلطات اليمنية تشن حملات مداهمات واسعة على أوكار مهربي البشر في محافظة أبين، في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي، وتواجه مقاومة مسلحة من المهربين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتفكيك شبكات التهريب وحماية المهاجرين من الانتهاكات.

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمن ية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمن ية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين. نفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين ، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني نفذت عمليات مداهمة في مديرية أحور الساحلية، استهدفت مواقع تستخدمها شبكات التهريب لإيواء المهاجرين قبل نقلهم بشكل غير قانوني. واجهت القوة الأمنية مقاومة مسلحة من المهربين، ما أدى إلى اشتباكات وسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال متورطين وضبط أسلحة ومعدات، بالإضافة إلى إحراق مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع لتفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته وهشاشة الأوضاع الأمنية. السلطة المحلية في أحور أكدت أن الحملة هي بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر وتستخدم وسائل عنيفة، بما في ذلك الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي والاستغلال.

رغم عدم إعلان حصيلة الموقوفين النهائية، تشير مصادر محلية إلى ضبط عدد من العناصر المتورطة، بينما تمكن آخرون من الفرار، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة وتشديد الرقابة على المنافذ الساحلية. تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن، حيث وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام، غالبيتهم من إثيوبيا، وسجلت الأيام الماضية وحدها وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل شبوة.

اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي، لا يزال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى دول الخليج. لكن هذا المسار تحول إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية، حيث يتعرض القادمون إلى سلسلة من الانتهاكات تبدأ منذ وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بالاحتجاز والتعذيب والابتزاز، وصولاً إلى الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

شبكات التهريب تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات، يليها تأثير أطراف النزاع وظروف الحرب التي جعلت العديد من المناطق خارج الرقابة القانونية. تشير تقارير إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها نحو السواحل الشرقية، مما خلق مسارات جديدة أقل رقابة ولكنها أكثر خطورة.

الإثيوبيون يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، وسُجلت أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية. تقارير إنسانية حذرت من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع الكثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري.

المنظمة الدولية للهجرة تؤكد أن عشرات الآلاف يواصلون مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات، لكن الكثير منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف. بالتوازي مع ذلك، يعزز مشروع أممي ودولي البنية المائية والزراعية لتثبيت عشرات الآلاف من المزارعين اليمنيين في مواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي، وإعادة الاهتمام بمحصول البن





