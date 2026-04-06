اليونان والسعودية تتخذان إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية

أعلنت اليونان عن حزمة مساعدات طارئة لدعم قطاعاتها الحيوية، بينما مددت السعودية برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في إطار جهودهما لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو.

أعلنت اليونان عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة كبيرة ل دعم قطاعاتها الحيوية في مواجهة التحديات ال اقتصاد ية المتزايدة، لا سيما تلك الناجمة عن الأزمات العالمية وتداعياتها على أسواق ال طاقة والإمدادات. أعلن وزير ال طاقة اليونان ي، ستافروس باباستافرو، عن تخصيص 100 مليون يورو سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة ل دعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة ارتفاع تكاليف ال طاقة ، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من وطأة الأعباء ال اقتصاد ية على المواطنين والشركات.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت اليونان على دعم إضافي بقيمة 200 مليون يورو من صندوق التحديث التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سيتم توجيهه نحو الصناعات في قطاعات رئيسية مثل الألمنيوم والنحاس والأسمنت والحديد والخشب، وذلك لدعم خططها الاستثمارية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تؤكد هذه الإجراءات على التزام الحكومة اليونانية بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المتوترة، مع التركيز على أهمية مراقبة التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة. يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد اليوناني، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط. وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية بشأن أمن إمدادات الطاقة في الأشهر المقبلة، فإن الحكومة تظل في حالة تأهب دائم وتراقب عن كثب أي تطورات قد تؤثر على هذا القطاع الحيوي. وقد سبق للحكومة أن أعلنت عن تدابير أخرى لدعم المواطنين والقطاعات المتضررة، مثل دعم الوقود والأسمدة، وتخفيضات على تذاكر العبّارات، بالإضافة إلى فرض سقف على هوامش الربح في بعض المتاجر الكبرى، وذلك في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار والتضخم على المستهلكين. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار النمو والتنمية في البلاد. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن تمديد باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)، بهدف توسيع نطاق المشاركة وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لتسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية، وتقليل مخاطر الاستثمار في المراحل المبكرة، وجذب المزيد من الشركات المحلية والعالمية ذات الجودة العالية إلى القطاع. يهدف البرنامج إلى تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف التعديني، ولا سيما في المناطق غير المستكشفة (غرينفيلد)، وبناء سلاسل قيمة معدنية متكاملة ومرنة. يوفر برنامج تمكين الاستكشاف حزمة دعم شاملة لشركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني، بما في ذلك حوافز نقدية تصل إلى 25 في المائة من نفقات الاستكشاف المؤهلة، ودعم لتكاليف الرواتب بنسبة تصل إلى 15 في المائة للموظفين المقيمين في المملكة. كما يوفر البرنامج تغطية تصل إلى 70 في المائة من إجمالي تكاليف رواتب المواهب السعودية خلال العامين الأولين، وترتفع إلى تغطية تصل إلى 100 في المائة بعد انقضاء العامين الأولين. حددت الوزارة الجدول الزمني للمرحلة الثالثة، حيث تمتد فترة تقديم الطلبات حتى 3 مايو 2026، تليها مراحل تقييم الطلبات والموافقة عليها، وتوقيع اتفاقيات التمويل، والإعلان عن المشاريع الفائزة وترسية العقود. يشمل البرنامج أيضاً تقديم بيانات الاستكشاف والتحقق الفني والمالي، والموافقة على صرف مبالغ التمكين، ونشر بيانات الاستكشاف على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية. يركز البرنامج على دعم استكشاف المعادن الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز المعرفة الجيولوجية، وتوفير بيانات حديثة بمعايير دولية، بما يدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويعزز نمو الشركات الوطنية وسلاسل التوريد المحلية. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية في قطاع التعدين





اليونان السعودية اقتصاد دعم تعدين طاقة استثمار

