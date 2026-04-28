اليونان: اعتقال رجل ثمانيني بعد هجومين مسلحين وإصابة عدة أشخاص

الشرطة اليونانية تعتقل رجلًا مسنًا بعد تنفيذه هجومين مسلحين على مكتب للضمان الاجتماعي ومبنى محكمة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.

نجحت الشرطة اليونان ية في القبض على رجل يبلغ من العمر 89 عامًا بعد قيامه بهجومين مسلحين باستخدام بندقية صيد ، استهدفا مكتبًا للضمان الاجتماعي ومبنى محكمة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وقد جرت عملية الاعتقال بالقرب من مدينة باترا، الواقعة على بعد حوالي 210 كيلومترات غرب أثينا، وذلك بعد عملية بحث واسعة النطاق نفذتها قوات الأمن. تفاصيل الحادث تشير إلى أن المسلح بدأ هجومه الأول داخل مكتب الضمان الاجتماعي، حيث أطلق النار على موظف وأصابه بجروح، ثم تمكن من الفرار قبل وصول قوات الشرطة. وقد التقطت كاميرات المراقبة المثبتة في المتاجر القريبة صورًا للمسلح وهو يعبر الشارع بهدوء، حاملاً ما يبدو أنه بندقية قصيرة.

بعد فترة وجيزة من الهجوم الأول، اقتحم نفس الشخص مبنى المحكمة في المدينة وأطلق النار مرة أخرى، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، وفقًا لما أعلنت عنه القناة التلفزيونية الرسمية إي آر تي نيوز. وأفادت التقارير الإعلامية المحلية أن المتحدث باسم نقابة موظفي الضمان الاجتماعي وصف المهاجم بأنه كان في حالة عاطفية مضطربة للغاية، وأنه أطلق عيارين ناريين بشكل عشوائي.

كما ذكرت التقارير أن المتهم قام بإلقاء عدة مظاريف تحتوي على وثائق داخل مبنى المحكمة، مدعيًا أن هذه الوثائق هي الدافع وراء فعلته. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المهاجم ربما كان يمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. وتواصل السلطات اليونانية تحقيقاتها المكثفة لتحديد الدوافع الحقيقية وراء الحادثين، والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهما. وتأتي هذه الحوادث في وقت تُعد فيه جرائم الأسلحة النارية نادرة في اليونان، نظرًا للقيود القانونية الصارمة المفروضة على حيازة الأسلحة.

وفي سياق آخر، أعلنت عائلة ديلان كارتر، وهو مشارك سابق في برنامج المواهب الغنائية الأمريكي الشهير 'ذا فويس'، عن وفاته في حادث سيارة مأساوي وقع في ولاية كارولاينا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع. لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادث في الوقت الحالي، ولكن عائلة كارتر طلبت احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب. وقد عبر العديد من محبي كارتر ومتابعيه عن حزنهم العميق لوفاته، وأشادوا بموهبته الصوتية الفريدة وشخصيته الجذابة.

كما شهدت إسبانيا حادثًا مروعًا خلال مهرجان ركض الثيران التقليدي، حيث تعرض أب ينتظر زوجته لإنجاب طفلهما الثاني للنطح حتى الموت في منطقة تُعرف باسم 'شارع الجحيم'. وقد وقع الحادث في منطقة نافارا، حيث يشتهر مهرجان سان فيرمين بسباقات الثيران المثيرة والخطيرة. وقد أثار الحادث موجة من الغضب والانتقادات حول سلامة مهرجان ركض الثيران، ودعا العديد من النشطاء إلى إلغائه أو تعديل قوانينه لضمان سلامة المشاركين والمتفرجين.

وتعتبر هذه الحوادث تذكيرًا دائمًا بالمخاطر الكامنة في هذه التقاليد القديمة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة





اليونان هجوم مسلح اعتقال إصابات باترا مكتب الضمان الاجتماعي المحكمة بندقية صيد

