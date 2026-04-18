اليوناني دونيس مدرباً للمنتخب السعودي بدلاً من رينارد

مصادر تكشف عن اتفاق نهائي بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدرب اليوناني جورجيوس دونيس لتولي قيادة المنتخب السعودي خلفاً للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مع تأكيد إعفاء الأخير من مهامه. دونيس، المعروف بخبرته في الكرة السعودية، سيبدأ مهمته قبل كأس العالم 2026.

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توصل الاتحاد لاتفاق نهائي مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ، المدير الفني الحالي لنادي الخليج، لتولي مسؤولية تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا التعيين في غضون اليومين المقبلين، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بتوقيع العقد الرسمي.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن دونيس سيخلف المدرب الفرنسي الحالي هيرفي رينارد، ليصبح بذلك المدرب رقم 60 في تاريخ الأخضر السعودي. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعادة هيكلة شاملة للجهاز الفني للمنتخب، وذلك استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع التصريح الذي أدلى به المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة، حيث أكد فيه أنه قد تم إعفاؤه من مهامه كمدرب للمنتخب السعودي، وذلك قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد أكد المدرب الفرنسي، الذي تولى قيادة المنتخب السعودي مجددًا في أواخر عام 2024، نبأ إقالته عندما سُئل مباشرة عن الأمر، واكتفى بالإجابة بالإيجاب. وفي تصريح هاتفي، قال رينارد: «هذه هي كرة القدم... منتخب السعودية تأهل سبع مرات إلى كأس العالم، منها مرتان تحت قيادتي. وأنا المدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في نسخة 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر». ويعكس هذا التصريح تقبلاً للأمر الواقع، مع تذكيره بما حققه خلال فترتيه مع المنتخب، لا سيما قيادته للأخضر السعودي في مونديال قطر 2022. وكان رينارد قد عاد لتدريب المنتخب السعودي بعد تجربة لم تلق النجاح المتوقع مع منتخب فرنسا للسيدات. وقد تم إعادته في خريف عام 2024، عقب إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي كان قد تولى المهمة في عام 2023، قبل أن تتم إقالته بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، أبرزها الهزيمة أمام منتخب اليابان ضمن منافسات التصفيات. على الرغم من نجاح المنتخب السعودي في التأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، إلا أن المرحلة التي أعقبت التأهل شهدت تراجعاً ملحوظاً في أداء الفريق ونتائجه. فقد خرج المنتخب من الدور نصف النهائي لكأس العرب 2025، وتعرّض لخسارة ثقيلة أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0 في مباراة ودية، قبل أن يخسر أيضاً أمام منتخب صربيا بنتيجة 2-1 في شهر مارس الماضي. يخوض المنتخب السعودي حالياً منافسات كأس العالم ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات عالمية مثل إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر. وفي ظل هذه المعطيات، برز اسم المدرب اليوناني دونيس كخيار مطروح وجاهز، نظراً لمعرفته المسبقة بالكرة السعودية و خبرته الطويلة في المنطقة. وتشير التوقعات إلى أن المدرب اليوناني سيبدأ مهامه رسمياً في 22 مايو (أيار) المقبل، عقب انتهاء الموسم المحلي الحالي. وسيقود دونيس استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم، على أن تكون أولى مهامه الرسمية الإشراف على المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب الإكوادور. يتمتع جورجيوس دونيس، البالغ من العمر 56 عاماً، والذي سبق له تدريب نادي باناثينايكوس اليوناني، بخبرة واسعة في مجال كرة القدم السعودية؛ حيث سبق له أن أشرف على تدريب العديد من الأندية السعودية البارزة، مثل الهلال (في الفترة من 2015 إلى 2016)، والوحدة (في فترات متفرقة 2021 و2023-2024)، والفتح (في الفترة من 2022 إلى 2023)، قبل أن يتعاقد مع نادي الخليج في عام 2024. بدأ دونيس، المولود في مدينة فرانكفورت الألمانية، مسيرته الاحترافية كلاعب في خط الوسط مع نادي باس يانينا اليوناني خلال موسم 1990-1991. ثم انضم إلى نادي باناثينايكوس في الفترة ما بين عامي 1992 و1996، حيث حقق معهم العديد من الألقاب، بما في ذلك لقب الدوري اليوناني مرتين (1994 و1996)، ولقب كأس اليونان أربع مرات (1993، 1994، 1995)، وكأس السوبر اليوناني مرتين (1993 و1994). بعد ذلك، انتقل إلى نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي خلال موسم 1996-1997، ثم عاد إلى بلده الأم عبر بوابة نادي أيك أثينا (1997-1998). وفي نهاية مسيرته كلاعب، ارتدى قمصان أندية شيفيلد يونايتد (1999) وهادرسفيلد تاون الإنجليزيين (1999-2000)، وعاد مجددًا إلى أيك أثينا (2000-2001)، قبل أن يتحول إلى عالم التدريب. في سياق متصل، ومع عمليات إعادة الهيكلة التي تشمل منظومة المنتخبات السعودية، تشير المصادر ذاتها إلى وجود مفاوضات جارية مع فهد المفرج، المدير التنفيذي الحالي لنادي الهلال، بهدف توليه منصبًا في إدارة المنتخب السعودي الأول. بالإضافة إلى ذلك، تجري مفاوضات أخرى مع حامد البلوي، الذي يمتلك خبرة سابقة في العمل مع نادي الاتحاد ونادي الخلود، وذلك لتولي مسؤولية ضمن إدارة المنتخبات السنية. تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات لا تزال في مراحل التفاوض ولم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أي اتفاقيات محتملة بنهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار توجه شامل يهدف إلى إعادة بناء الهيكل الفني والإداري للمنتخبات السعودية، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة والاستحقاقات القارية والدولية الهامة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »