اليوتيوبر سبيد يطلب من الفيفا اعتماد أغنيته "أبطال المونديال" رسميا لمونديال 2026

قدم اليوتيوبر الأمريكي الشهير آي شو سبيد طلبا رسميا للفيفا لاعتماد أغنيته الجديدة "أبطال المونديال" كأحد الأغاني الرسمية لكأس العالم 2026، بعد انتشارها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي،inolvid

حقق اليوتيوبر العالمي سبيد نجاحا واسعا بأغنيته الجديدة الخاصة بمونديال 2026 ما دفعه إلى التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعتمادها ضمن الأغاني المرتبطة بالبطولة.

وأطلق آي شو سبيد أغنية بعنوان "أبطال المونديال"، جاءت بروح حماسية مشابهة لأعماله السابقة، خاصة أغنيته التي رافقت كأس العالم 2022، حيث اعتمدت على إيقاعات سريعة وكلمات تحفيزية مرتبطة بأجواء المنافسة. ونشر المؤثر الأمريكي تغريدة عبر منصة "إكس" طالب فيها الفيفا بالنظر في اعتماد الأغنية رسميا ضمن فعاليات المونديال، ليرد الاتحاد الدولي بتعليق مقتضب حمل عبارة "سنتواصل"، مرفقا برمز عينين، في إشارة إلى اهتمامه بالطلب.

وانتشرت الأغنية بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك، حيث تفاعل معها الجمهور من خلال المقاطع القصيرة والمحتوى الترفيهي (الميمز). ويعرف آي شو سبيد، واسمه الحقيقي دارين جيسون واتكينز، بشغفه الكبير بكرة القدم رغم أنها ليست الرياضة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، كما يعد من أبرز مشجعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة نسخة تاريخية من كأس العالم 2026، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أسطورة الفنون القتالية المختلطة (UFC) فرانسيس نغانو يسقط اليوتيوبر العالمي سبيد أرضا بضربة واحدة، في نهائي كأس أمم إفريقيا





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سبيد أغنية أبطال المونديال كأس العالم 2026 الفيفا آي شو سبيد

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