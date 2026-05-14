اليوان يحقق أطول موجة مكاسب مقابل الدولار في 11 جلسة متتالية بعد قمة بين الولايات المتحدة والصين

سجل اليوان أطول موجة مكاسب مقابل الدولار في التداولات الخارجية منذ عقد تقريباً، بعد ظهور مؤشرات إيجابية في اليوم الأول من قمة مهمة بين الولايات المتحدة و الصين .

وقد حققت العملة الصينية مكاسب على مدى 11 جلسة متتالية. كما ارتفع اليوان في التداولات المحلية لليوم الثامن على التوالي، حيث تقتصر تحركاته اليومية على نطاق تداول لا يتجاوز 2% صعوداً أو هبوطاً عن السعر المرجعي. وجاء امتداد الصعود في اليوان بعدما عقد الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ اجتماعاً حظي بمتابعة دقيقة في بكين، إذ توقع الرئيس الأييركي مستقبلاً"رائعاً" للعلاقات بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، أشار شي خلال لقائه قادة أعمال أمريكيين يزورون الصين إلى أن البلاد تمضي قدماً نحو مزيد من الانفتاح. يُحتمل أن يعزز تعهد شي الأحدث بمزيد من الانفتاح جاذبية اليوان كعملة دولية، بحسب إلياس حداد، المدير العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى"براون براذرز هاريمان آند كو". وقال حداد: "لا يزال استخدام اليوان دولياً منخفضاً للغاية مقارنة بحصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة العالمية، ما يشير إلى إمكانية زيادة استخدامه".

وأضاف: "سنواصل تبني نظرة متفائلة طويلة الأجل تجاه اليوان الخارجي، ما يعكس إمكاناته للتحول إلى عملة دولية، إلى جانب سردية إعادة التوازن الداخلي في الصين". كما تحول"دويتشه بنك" إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه العملة الصينية، إذ رفع توقعاته لسعر صرف اليوان مقابل الدولار إلى 6.55 يوان بحلول نهاية 2026، مقابل 6.7 يوان سابقاً.

وكتب اقتصاديو البنك، وفي مقدمتهم يي شيونغ، في مذكرة: "تشير البيانات التاريخية وتحليلاتنا إلى أن زيادة واردات الصين من المنتجات الأولية ستتبعها على الأرجح قفزة إضافية في طلبات التصدير، أو تعافٍ في الطلب المحلي، أو كلاهما





