اليابان تخفض تحذيرات التسونامي وتواصل التأهب لهزات ارتدادية محتملة

السلطات اليابانية تخفض مستوى التحذير من تسونامي إلى تنبيه بعد زلزال قوي ضرب شمال البلاد، مع استمرار إجراءات الإخلاء وتشكيل خلية أزمة حكومية لمراقبة النشاط الزلزالي.

خفضت السلطات اليابان ية مستوى التحذير من تسونامي إلى مستوى التنبيه، مع الإبقاء على حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء المناطق الشمالية تحسباً لهزات ارتدادية قد تكون أشد عنفاً خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تحديث للبيانات الرسمية، عدلت الجهات المختصة عمق ال زلزال ليكون 19 كيلومتراً بدلاً من 10 كيلومترات. وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابان ية قد أطلقت تحذيرات مبكرة تشير إلى احتمالية وقوع زلزال مدمر بقوة تتجاوز 8.

0 درجات على مقياس ريختر خلال الأسبوع القادم، وحثت المواطنين على توخي الحذر الشديد وعدم محاولة العودة إلى المناطق المنخفضة أو السواحل قبل صدور إعلان رسمي برفع أوامر الإخلاء. رصدت الأجهزة المختصة في ميناء كوجي بمحافظة إيواته وصول موجة مد بحري في الساعة 08:34 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد دقيقتين فقط من رصد موجة أولية بلغ ارتفاعها 70 سنتيمتراً، وجاء ذلك بعد مرور 41 دقيقة على وقوع الهزة الرئيسية. وأظهرت لقطات حية بثها التلفزيون الرسمي من جزيرة هوكايدو أمواجاً متضخمة تقترب من الشاطئ، بينما تكررت نداءات التحذير عبر الشاشات تطالب السكان بالإخلاء الفوري. يذكر أن الزلزال وقع عند الساعة 4:53 مساء الأحد بالتوقيت المحلي في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل سانريكو ومحافظة إيواته، وقد شعر به السكان في الأبراج الشاهقة في العاصمة طوكيو التي تبعد مئات الكيلومترات عن مركز الزلزال. في سياق الاستجابة الحكومية، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن تشكيل فريق متخصص لإدارة الأزمات وإنشاء مركز طوارئ وطني لمتابعة التطورات وتنسيق جهود الإخلاء. كما أدى الزلزال إلى اضطرابات كبيرة في قطاع النقل، حيث عُلقت خدمات القطارات السريعة في شمال شرق البلاد، بما فيها القطارات فائقة السرعة المتجهة إلى أوموري. أما بشأن المنشآت الحساسة، فقد أكد مشغلو محطات الطاقة النووية عدم رصد أي خلل فني حتى اللحظة، وتجري شركة توهوكو للطاقة الكهربائية فحوصات دقيقة لمحطة أوناجاوا النووية لضمان سلامتها، رغم توقف العمل حالياً في كافة المنشآت النووية في منطقتي هوكايدو وتوهوكو. تظل اليابان، التي تقع على ملتقى أربع صفائح تكتونية ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، واحدة من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي. وتشير إحصاءات وكالة رويترز إلى أن البلاد تشهد سنوياً ما يقارب 1500 هزة أرضية، حيث تقع على أراضيها نحو 20 بالمئة من الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر عالمياً. وتستحضر هذه الحادثة ذكريات كارثة عام 2011 المؤلمة، حينما تسبب زلزال بقوة 9 درجات في موجات تسونامي خلفت حوالي 18500 قتيل ومفقود، وأدت إلى وقوع حادث فوكوشيما النووي، وهو ما يفسر حدة الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات اليابانية حالياً لتجنب تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية والبيئية





