اليابان تكافح حرائق برشلونة يقترب من اللقب وشفيونتيك تنسحب من بطولة مدريد

تغطية لأهم الأحداث الرياضية حول العالم، بما في ذلك حرائق في اليابان، فوز برشلونة في الدوري الإسباني، انتفاضة بايرن ميونيخ في البوندسليغا، وفوز ليون في الدوري الفرنسي، وانسحاب إيغا شفيونتيك من بطولة مدريد للتنس.

تواصلت الأحداث الرياضية المثيرة حول العالم، حيث نجح برشلونة في الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الإسباني بفوزه على خيتافي بنتيجة 2-0، مبتعداً بـ11 نقطة عن ريال مدريد.

هذا الفوز يضع برشلونة على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب، خاصةً مع تبقي 5 مباريات فقط على نهاية الدوري، بما في ذلك مواجهة حاسمة أمام ريال مدريد. وعلى الرغم من غياب نجمه الشاب لامين جمال، إلا أن برشلونة تمكن من تحقيق انتصار ثمين بفضل أهداف فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد. في ألمانيا، شهدت مباراة بايرن ميونيخ ضد ماينز عودة مثيرة، حيث انتفض بايرن بعد تأخره بثلاثة أهداف ليحقق فوزاً درامياً بنتيجة 4-3.

قاد البديلان هاري كين ومايكل أوليسيه هذه العودة المذهلة، ليؤكدا قوة الفريق البافاري وقدرته على قلب الطاولة في أي وقت. هذا الفوز يمنح بايرن دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهته المرتقبة مع باريس سان جيرمان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي فرنسا، حقق ليون الفوز في مباراته، مما عزز موقعه في المركز الثالث. أما في عالم التنس، فقد شهدت بطولة مدريد المفتوحة انسحاب النجمة البولندية إيغا شفيونتيك بسبب الإصابة، مما أنهى مشوارها في البطولة بشكل مبكر.

في المقابل، تأهلت الأمريكية آن لي إلى دور الـ16 بعد فوزها على شفيونتيك. هذه الأحداث المتنوعة تؤكد مدى الإثارة والتنافسية التي تشهدها الرياضة العالمية





برشلونة الدوري الإسباني بايرن ميونيخ البوندسليغا إيغا شفيونتيك تنس اليابان حرائق

