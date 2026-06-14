اليابان تخطف التعادل القاتل من هولندا في افتتاح مونديال 2026

recap of the match between Japan and the Netherlands in Group F of the 2026 World Cup, highlighting the dramatic equalizer in the 89th minute and the historical significance of Japan breaking Netherlands' perfect record against Asian teams.

في مباراة مثيرة جمعت بين المنتخبين الياباني والهولندي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، تمكن المنتخب الياباني من انتزاع نقطة ثمينة بعد تعادل دراماتيكي 2-2.

أقيمت المباراة في إطار البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وشهدت لحظات من الإثارة尤其是 في الشوط الثاني. بدأت هولندا بالتسجيل في الدقيقة 51 عبر قائدها فيرجيل فان دايك، لكن الرد الياباني كان سريعاً حيث أدرك كايتو ناكامورا التعادل بعد ست دقائق فقط. عادت هولندا لتسجل مجدداً عبر كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 64، لكن اليابان لم تستسلم، ونجح دايتشي كامادا في خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 89.

هذا التعادل يحمل بُعداً تاريخياً كبيراً حيث أنهى المنتخب الياباني السجل المثالي لهولندا أمام المنتخبات الآسيوية في كأس العالم، حيث كان الهولنديون قد فازوا في جميع المواجهات الست السابقة ضد المنتخبات الآسيوية. كما أن هذه النتيجة تjakéز اليابان على قوتها في المباريات الافتتاحية للمونديال، حيث حافظت على سجل إيجابي للمرة الثالثة توالياً بعد انتصاريها على كولومبيا في 2018 وألمانيا في 2022.

يظهر التعادل قدرة المنتخب الياباني على المنافسة في أكبر المحافل الكروية، حيث قدم أداءً رائعاً أمام حامل اللقب الأوروبي السابق. تجربة اليابان في كأس العالم تتطور مع كل مشاركة، وباتت قادرة على الوقوف نداً للقوى الكروية الكبرى. هذا التعادل يمنح اليابان بداية جيدة في المجموعة السادسة، ويمنحها الأمل في التأهل إلى الأدوية الإقصائية. من جانبها، ستعمل هولندا على تصحيح الأوضاع في المباريات المقبلة للبقاء فيAMI المنافسة على بطاقة التأهل.

المباراة أكدت أن كرة القدم الآسيوية تطورت بشكل كبير وأصبحت قادرة على wooden القوى التقليدية في world





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