اليابان تحذر من إجراء حاسم لدعم الين مع اقترابه من 160 للدولار

وزيرة المالية اليابانية تؤكد استعداد طوكيو لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد التقلبات المفرطة في سوق الصرف، في وقت يسجل فيه الين انخفاضًا حادًا ويقترب من مستوى 160 ينًا للدولار، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي اليابانية بأكبر وتيرة على الإطلاق.

حذرت اليابان من أنها مستعدة لاتخاذ إجراء حاسم في أي وقت لدعم الين الياباني المتعثر، وذلك في ظل اقتراب العملة من عتبة 160 ينًا للدولار، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في الأسواق كخط فاصل قد يؤدي إلى تدخل رسمي.

جاء هذا التحذير على لسان وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أمام البرلمان يوم الجمعة، حيث أكدت أن التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي تدعو إلى اليقظة، وأن طوكيو تحتفظ بحقها في الرد في أي وقت. وأشارت كاتاياما إلى أن المضاربات لعبت دورًا كبيرًا في التقلبات الحادة منذ بداية حرب الشرق الأوسط في فبراير الماضي، مشددة على أن اليابان والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن تحركات السوق، ولطوكيو الحق في اتخاذ إجراءات حاسمة بموجب بيان مشترك وقع العام الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تكلفة الدفاع عن العملة، حيث سجلت احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية انخفاضًا تاريخيًا بلغ 77.1 مليار دولار، أو 5.6 في المائة، لتصل إلى 1.306 تريليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأوراق المالية الأجنبية، التي يعتقد أنها في معظمها سندات خزانة أميركية، بمقدار 75.6 مليار دولار لتصل إلى 931.7 مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن أطلقت طوكيو عملية شراء قياسية للين بقيمة 73 مليار دولار، مما أثار تساؤلات حول محدودية التدخلات واسعة النطاق والمستدامة. ويرى المحللون أن بيع سندات الخزانة الأميركية ربما يكون قد استخدم لتمويل التدخل في السوق، وهو ما قد يجعل واشنطن أقل تسامحًا مع جولة أخرى من شراء الين على نطاق واسع إذا تطلب الأمر بيع كميات كبيرة من السندات، مما يحد من هامش المناورة المتاح أمام طوكيو.

في محاولة لتخفيف هذه القيود، طرح بعض الخبراء حلولاً بديلة، مثل استخدام آلية إعادة الشراء التابعة لهيئة الاحتياطي الفيدرالي (FIMA) التي أطلقت في مارس 2020 لاستقرار الأسواق خلال الجائحة. وتتيح هذه الآلية لليابان زيادة سيولة الدولار دون اللجوء إلى بيع سندات الخزانة بشكل مباشر، مما يرسل رسالة تحذيرية إلى أسواق العملات مع تحقيق استقرار سوق السندات.

وفي سياق متصل، صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بأن أفضل طريقة للحفاظ على قيمة الين هي تعزيز القدرة التنافسية العالمية لليابان من خلال الاستثمار في القطاعات النامية. وبلغ سعر صرف الين الياباني 160.015 ينًا للدولار بعد أن وصل إلى 160 ينًا يوم الأربعاء لأول مرة منذ 30 أبريل. ويأتي هذا التطور في وقت تتوقع فيه الحكومة من بنك اليابان المركزي اتباع سياسة نقدية مناسبة لتحقيق هدف تضخم مستدام بنسبة 2% مدفوعًا بنمو الأجور، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة





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