الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بسوريا

نجحت الولايات المتحدة في تنفيذ عملية عسكرية في سوريا أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات إرهابية في عدة دول. تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات تستهدف القضاء على قيادات التنظيم.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة في سوريا ، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، كان يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي. وذكرت مصادر عسكرية أمريكية أن العملية، التي جرت بتاريخ 19 سبتمبر 2025، استهدفت القضاء على عنصر قيادي مسؤول عن التخطيط والإشراف على هجمات إرهابية في عدة دول، بما في ذلك محاولات استهداف الأراضي الأمريكية وحلفائها.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية تهدف إلى إعاقة قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية، وضمان عدم تمكن الإرهابيين من استهداف الولايات المتحدة أو قواتها أو حلفائها وشركائها في الخارج.\ وفي بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أشاد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة، بجهود المقاتلين المشاركين في المهمة، وكل من دعمهم خلال العملية. وأوضح البيان أن الغارة تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأن القيادي المستهدف، عبد القادر، كان مسؤولاً عن العمليات والأمن الخارجي في تنظيم الدولة. واتهم عبد القادر بالإشراف على هجمات في عدة دول، من بينها تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تم إحباطها بواسطة أجهزة المخابرات. من جانبه، أكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن القيادي القتيل كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في تنظيم الدولة، وأنه يتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُعرف بـ'الولايات البعيدة'، بالإضافة إلى تورطه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان عام 2013، ومحاولات تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا وأمريكا.\ تأتي هذه الغارة في سياق سلسلة من العمليات الأمنية المستمرة التي تنفذها القوات الأمريكية والتحالف الدولي في سوريا، بهدف القضاء على قيادات تنظيم الدولة الإسلامية. وشهدت الأشهر الماضية، عقب انهيار سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة بعد عام 2011، تنفيذ عدة عمليات مماثلة، أسفرت عن مقتل واعتقال عدد من القياديين والعناصر البارزين في التنظيم. ففي آب/أغسطس الماضي، أدت عملية أمنية في إدلب شمال سوريا إلى مقتل قيادي بارز وممول رئيسي لهجمات في العراق وسوريا. وفي تموز/يوليو، نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بين التحالف الدولي وقوات الأمن السورية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة واعتقال قيادي عراقي بارز، في تعاون هو الأول من نوعه بين الجانبين الأمريكي والسوري. وتحذر الولايات المتحدة من محاولات تنظيم الدولة العودة إلى النشاط في سوريا، مستغلاً الفوضى الأمنية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وتؤكد الولايات المتحدة أن هذه الضربات الاستباقية تهدف إلى منع التنظيم من إعادة بناء قدراته التخريبية واستهداف المدنيين أو الحلفاء الدوليين





