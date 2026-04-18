تسمح الولايات المتحدة، للمرة الثانية، بشراء النفط الروسي الموجود في عرض البحر، في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق النفط العالمية وسط ضغوط العقوبات وتحديات الحرب، مما يعكس توازناً بين السياسة ومتطلبات السوق.

منحت وزارة الخزانة الأمريكية، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب مع روسيا ، موافقتها على شراء النفط الروسي الموجود بالفعل في عرض البحر، في خطوة تعكس محاولات إدارة بايدن للتغلب على الضغوط التي تشهدها أسواق النفط العالمية. هذه الإجراءات، التي تم الكشف عنها من قبل قناة "سي بي إس" الأمريكية، تسمح فعليًا لبعض الدول بإعادة شراء النفط الروسي بحرًا دون التعرض للعقوبات الأمريكية المشددة، وهو اعتراف ضمني بأهمية الإمدادات الروسية في الحفاظ على استقرار السوق.

تشير التقارير إلى أن هذه الرخصة الجديدة تتيح للمشترين تفادي جزء كبير من العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، إلا أنها تقتصر على الشحنات التي تم تحميلها على السفن قبل صباح يوم الجمعة وتظل سارية حتى السادس عشر من مايو. يعتبر هذا الإجراء مؤقتًا ويعكس حالة الارتباك التي تعيشها واشنطن في سعيها للموازنة بين خطاب العقوبات الصارمة والمتطلبات الفعلية للسوق العالمي. يأتي هذا القرار بعد منح الولايات المتحدة إعفاء مشابه في الشهر الماضي لشراء النفط الروسي العائم، والذي انتهت صلاحيته نهاية الأسبوع الماضي. كما أن هناك رخصة مماثلة تتعلق بالنفط الإيراني العائم ستنتهي صلاحيتها يوم الأحد. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرخص تستثني المعاملات المرتبطة بالمناطق الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة كييف، بالإضافة إلى دول مثل كوبا وإيران وكوريا الشمالية، مما يوضح الانتقائية السياسية في تطبيق العقوبات الغربية. وكان وزير الخزانة الأمريكي، جانيت يلين، قد أكدت في وقت سابق للصحفيين أن الإدارة لا تنوي تجديد الرخص الشهر الماضي الخاصة بالنفط الروسي والإيراني، مشيرة إلى أن تلك الكميات كانت "نفطًا على الماء" قبل الحادي عشر من مارس وقد تم استهلاكها بالكامل. ولكن، عادت واشنطن عمليًا لتمديد نفس المنطق تحت ضغط الواقع ومتطلبات السوق. في هذا السياق، صرح متحدث باسم وزارة الخزانة لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن الوزارة "ومع تسارع وتيرة المفاوضات، تريد أن تضمن توفر النفط لأولئك الذين يحتاجون إليه". تعتبر هذه التصريحات إشارة واضحة إلى أن الحسابات المتعلقة بأمن الطاقة باتت تتغلب على الشعارات السياسية في اتخاذ القرارات. تؤكد إدارة بايدن أن هذه التراخيص ساهمت في تخفيف جزء من الضغط على أسعار النفط الذي تسببت فيه الحرب مع روسيا. وقد قدر جانيت يلين أن روسيا قد حققت حوالي ملياري دولار من الإعفاء الذي منح في الشهر الماضي، مع إقراره بأن العائد كان يمكن أن يكون أكبر لو استمرت الأسعار في الارتفاع. يعكس هذا الموقف تناقضًا أمريكيًا واضحًا بين محاولة خنق الاقتصاد الروسي والاستفادة من قدرة روسيا على تهدئة الأسواق العالمية. في تعليقه على هذا التطور، أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بدأت تفهم بشكل أفضل الدور المحوري الذي تلعبه موارد الطاقة الروسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقال دميترييف إن الطلب الهائل على النفط الروسي يعيد روسيا إلى مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمي، مما يؤكد على أهمية النفط الروسي ليس فقط كمصدر دخل، بل كعامل استقرار في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. هذه الخطوات الأمريكية تبرز مدى تعقيد المشهد العالمي للطاقة، حيث تتصادم المصالح الاقتصادية مع الضغوط السياسية، وتتطلب القرارات مرونة وتكيفًا مستمرًا مع الظروف المتغيرة





الولايات المتحدة روسيا النفط الروسي العقوبات الأمريكية أسواق النفط

