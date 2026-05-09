الوفدون اللبناني والإسرائيلي يبدأنون محادثات شاملة للسلام والأمن في الولايات المتحدة

كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية " تومي بيغوت "، أنه بناءً على الجولة التي عُقدت في 23 أبريل، والتي قادها الرئيس ترمب شخصيًا، سيخوض الوفدان اللبناني والإسرائيلي مناقشات مفصلة تهدف إلى التقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن، يعالج بشكل جوهري الاهتمامات الأساسية للبلدين.

وقال إن هذه المحادثات تهدف إلى الابتعاد بشكل حاسم عن النهج الفاشل الذي ساد خلال العقدين الماضيين، والذي سمح للجماعات الإرهابية بترسيخ أقدامها وإثراء نفسها، وتقويض سلطة الدولة اللبنانية، وتعريض الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر. وأوضح "بيغوت" أن المناقشات ستضع إطارًا لترتيبات سلام وأمن دائمين، واستعادة سيادة لبنان الكاملة على كامل أراضيه، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان.

وأكد أن الجانبين قد التزما بخوض هذه المحادثات مع أخذ مصالحهما الوطنية في الاعتبار، وستعمل الولايات المتحدة على التوفيق بين تلك المصالح بطريقة توفر أمنًا دائمًا لإسرائيل، وسيادة وإعادة إعمار للبنان. وقال إن الولايات المتحدة ترحب بالتزام الحكومتين بهذه العملية، وتدرك أن السلام الشامل يتوقف على استعادة سلطة الدولة اللبنانية بالكامل ونزع سلاح حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية، بشكل كامل.

تمثل هذه المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين البلدين، وستواصل الولايات المتحدة دعم البلدين في سعيهما لتحقيق إنجاز كبير





