الولايات المتحدة تنفي إسقاط طائرة أمريكية وتؤجل توقيع اتفاق إطارة مع إيران

القيادة المركزية الأمريكية تنفي تقارير إيران حول إسقاط طائرة مسيرة، بينما يظل توقيع اتفاق إطارة مع طهران معلّقًا وتستمر قيود السفر للحجاج في ظل عدم فرض قيود جديدة.

صرّح القيادة المركزية للولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن بأن ما انتشر مؤخرًا من تقارير إيرانية حول إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق الخليج الفارسي هو ادعاء كاذب لا يستند إلى أي دليل.

وقد أكدت هذه التصريحات أن جميع الطائرات الأمريكية التي تشغل في المنطقة قد تم رصدها وإحصاؤها بالكامل، ولم تسجل أي حالة إسقاط أو فقدان. تأتي هذه النفيّة في ظل تصاعد التوترات بين بلدي الشمالين عقب سلسلة من الحوادث التي شهدتها الأجواء فوق مضيق هرمز، حيث تبادلت القوات الجوية الأمريكية وإيران تبادل إطلاق النار في عدة مناسبات، رغم وجود اتفاقات لوقف إطلاق النار وإجراءات دبلوماسية لإنهاء الاشتباكات.

وقد كان آخر هذه الحوادث عندما استهدف الجيش الأمريكي موقعًا يُستَخدَم لتوجيه طائرات مسيرة تهدد سفنًا تجارية وعسكرية في مضيق هرمز، مما دفع قوة الدفاع الجوي الإيرانية إلى إطلاق النار على جسم غامض فوق الخليج، وهو ما ارتبته وسائل الإعلام الإيرانية بقصة إسقاط طائرة أمريكية. في الوقت نفسه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه لا يمكنه التحديد بدقة متى أو إن كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع على مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا مع إيران.

ويشير فانس إلى أن المفاوضات ما زالت جارية وأن هناك نقطتين رئيسيتين تُعَدّان عائقًا أساسيًا أمام إبرام الاتفاق، أحدهما يتعلق بمستوى إن enrichment اليورانيوم الإيراني ومخزونه من الوقود عالي التخصيب. وقد أكدت مصادر أميركية أن الرئيس ترامب لا يزال متحفظًا بشأن توقيع أي اتفاق حتى يتم استيفاء جميع الضمانات الأمنية المطلوبة. هذا التردد يُضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد geopolitics في المنطقة، حيث ينتظر بدائل دبلوماسية تعزز من استقرار مضيق هرمز وتحد من خطر تصعيد عسكري متبادل.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحكومة الأمريكية لن تفرض أي قيود على سفر المسلمين لأداء فريضة الحج إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن سياسة الدولة في هذا الشأن ثابتة وتستند إلى مبدأ الحرية الدينية. وقد جاء هذا الإعلان في ظل تقارير متباينة حول مقترحات قد تكون ألقت بظلالها على حرية التنقل للمتدينين، لكنه جاء لتطمئن المجتمع الدولي والوافدين إلى أن السفر إلى السعودية سيستمر دون أي عراقيل إدارية أو قيود إضافية.

إلى جانب ذلك، أزالت وزارة الخزانة 76 شخصًا وكيانًا من قائمة العقوبات، معتبرةً إياهم "أهدافًا عفا عليها الزمن" في إطار سعي أوسع لتحديث النظام العقابي الأمريكي





العلاقات الأمريكية-الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة وقف إطلاق النار مذكرة تفاهم إطارة حج المسلمين

