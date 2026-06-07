الولايات المتحدة تطالب إيران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مواقعها النووية المتضررة واليورانيوم المخصب

أعدت واشنطن مشروع قرار يلزم طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات دقيقة عن المواقع النووية التي قصفتها وإيفاد كميات اليورانيوم المخصب، فيما يعكس ذلك توتراً جديداً في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

أعلنت وكالة رويترز أن الحكومة الأمريكية أعدت مشروع قرار يُلزم إيران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بكل التفاصيل المتعلقة بالمواقع النووية التي تعرضت للقصف، وكذلك كميات اليورانيوم المخصب التي كانت مخزنة فيها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حملات ضغط أمريكية على الدول الأعضاء في مجلس المحافظين للوكالة، حيث سُلم مشروع القرار إلى 35 دولة قبل انعقاد الاجتماع الفصلي للمجلس. ينص نص المشروع على أن طهران يجب أن تزود الوكالة بمعلومات دقيقة حول حصر المواد النووية والمرافق الخاضعة للضمانات، وأن تسمح للوكالة بالوصول الفوري واللازم للتحقق من تلك المعلومات، مع تأكيد أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفّذ دون أي تأخير، باعتبارها "أساسية وعاجلة".

تشير التقديرات إلى أن هذا المشروع قد يزيد من تعقيد المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، خاصةً في ظل حساسية إيران إزاء أي قرار يُتخذ ضدها في المحافل الدولية. وعلى الرغم من أن قرارات سابقة لمجلس المحافظين حظيت بدعم واسع، فإن النص الحالي قد يواجه مقاومة أشد، نظراً لأن الولايات المتحدة وإسرائيل قاما في يونيو الماضي بشن غارات على المواقع النووية الإيرانية، مما منع مفتشي الوكالة من العودة لتلك المواقع حتى الآن.

وقد أُشير إلى أن مشروع القرار لا يتضمن إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين أبدوا سابقاً اهتماماً بهذا الخيار كمتابعة لقرار المجلس الصادر في 12 يونيو 2025، الذي اعتبر أن إيران انتهكت التزاماتها غير الانتشارية. في تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي، أُشير إلى فقدان أثر اليورانيوم المخصب الإيراني نتيجة للغارات الأمريكية الإسرائيلية، ما أثار قلقاً كبيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي وانتهاك معاهدة عدم الانتشار.

وأكدت الوكالة أن هذا هو التقرير الأول عن البرنامج النووي الإيراني منذ الهجمات التي نفّذت في أواخر فبراير، مطالبةً طهران بتوضيح مصير مخزوناتها المفقودة. من جانبها، وصف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي ما أشار إليه الوكالة بـ"الغموض" و"فقدان الوصول" بأنه نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي، مشدداً على أن أي دور للوكالة في حل الأزمة لا يمكن أن يتم عبر الضغوط والتهديدات.

كما انتقد المسؤول الإيراني عدم إدانة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي للغارات، معتبرًا أن ذلك يضعّف مصداقية واستقلالية المؤسسة. في ختام التصريحات، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوكالة إذا رغبت في أن تكون جزءاً من الحل يجب أن تبتعد عن تحويل تقاريرها إلى أدوات ضغط، وأن تعزيز اتفاقية الضمانات الشاملة يحتاج إلى حوار بناء لا إلى عمليات عسكرية





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