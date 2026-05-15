الولايات المتحدة تدمر قدرات إيران النووية وتتهمها باستعادة اليورانيوم الإيراني المخصب

ترامب يصر على استعادة اليورانيوم الإيراني المخصب ويهدد بضرب إيران بقنابل إذا تحركت، بينما يرد أوباما على انتقاداته للاتفاق النووي مع إيران ويحذر من أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب المواقع النووية الإيرانية.

الولايات المتحدة أعلنت أنها دمرت قدرات إيران ال نووية .. لكن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن بعضها ربما لم يتضرر، ورئيس أمريكي دونالد ترامب إصراره على استعادة اليورانيوم ال إيران ي المخصب، وصفه بـ”الغبار النووي”، مما يشير إلى أنه يمثل أولوية قصوى على الرغم من أنه لا يعتقد أنه ضروري بالفعل.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز خلال زيارته إلى الصين، إن المواد النووية "يمكن دفنها، لكني أفضل الحصول عليها". ولم نضطر لقتل الناس أو إغلاق هرمز.. أوباما يرد على انتقادات ترامب للاتفاق النووي مع إيران. وفي إشادة بالعملية الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية في يونيو/حزيران 2025، قال ترامب إن الولايات المتحدة وربما الصين فقط هي التي تمتلك القدرة على استعادة المواد النووية الإيرانية.

وحذر من أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب المواقع النووية الإيرانية وأي جهود لاستخراج تلك المواد، وقال ترامب: "أعيننا عليها. كما تعلمون، نحن نعرف بالضبط ما يحدث هناك. إذا تحركوا - وأخبرتهم أنهم إذا أرسلوا قوة إلى هناك لمحاولة... كل ما سنفعله هو ضربهم بقنبلتين وسيكون ذلك نهاية ذلك، لن يفعلوا ذلك".

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها "9 كاميرات" على المواقع النووية الثلاثة "تعمل طوال الـ24 ساعة في اليو





