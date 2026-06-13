الولايات المتحدة تحقق فوزًا كبيرًا على الباراغواي في مستهل مشوارها بمونديال 2026

فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الباراغواياني 4-1 في أولى مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026، في لقاء شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواء احتفالية.

حققت الولايات المتحدة بداية قوية في مشوارها ضمن مونديال 2026 ل كرة القدم ، الذي تستضيفه بالاشتراك مع كندا والمكسيك، ب فوز ها الكبير على منتخب ال باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت فجر السبت على ملعب سوفاي في مدينة لوس أنجليس.

المباراة كانت ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا تجاوز سبعين ألف متفرج، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وفنية بارزة. تألق المنتخب الأمريكي بشكل لافت في الشوط الأول، حيث فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، ونجح في إنهاء الشوط متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد. افتتح التسجيل اللاعب داميان بوباديا في الدقيقة السابعة، بعد خطأ من مدافع الباراغواي الذي سجل الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

بعدها واصل الأمريكيون ضغطهم، وأضاف فولارين بالوغون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و45+5 على التوالي، ليقضي على آمال منتخب الباراغواي في العودة للمباراة. في الشوط الثاني، تراجع الأداء الأمريكي نسبيًا، مما سمح لمنتخب الباراغواي بتقليص الفارق عبر هدف سجله ماوريسيو في الدقيقة 73. لكن الأمريكيين سرعان ما استعادوا توازنهم، وتمكنوا من إضافة الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع عن طريق جيوفاني رينا في الدقيقة 90+8، ليؤكدوا تفوقهم ويحققوا فوزًا مستحقًا.

المباراة شهدت حضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في حين أعلن الرئيس دونالد ترامب عن نيته حضور مباريات أخرى في البطولة دون تحديدها. كما سبقت المباراة مراسم افتتاح على طريقة هوليوود بمشاركة المغنية العالمية كايتي بيري وعدد من نجوم الموسيقى، مما أضاف جوًا احتفاليًا على اللقاء. هذا الفوز يمنح المنتخب الأمريكي دفعة معنوية كبيرة، ويضعه في موقع قوي نحو التأهل إلى دور الـ32، علمًا أنه نجح في تجاوز دور المجموعات في مشاركاته الثلاث الأخيرة في الأعوام 2010 و2014 و2022.

المنتخب يسعى لتحقيق أفضل نتيجة له في البطولة، خاصة مع إقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره. ملعب سوفاي الذي استضاف المباراة يعد من أحدث الملاعب في العالم، حيث تم افتتاحه عام 2020 بتكلفة بلغت 5.5 مليار دولار، ويقع في منطقة إنغلوود الشهيرة في لوس أنجليس. المباراة القادمة للمنتخب الأمريكي ستكون حاسمة في مسيرة التأهل، حيث سيواجه منافسًا قويًا يبحث عن النقاط الثلاث.

الجهاز الفني بقيادة المدرب يعول على الاستمرار بنفس الأداء القوي، مع التركيز على تحسين الجوانب الدفاعية التي ظهرت بعض الثغرات فيها في الشوط الثاني. من المتوقع أن تشهد المباريات المقبلة حضورًا جماهيريًا أكبر، خاصة مع تزايد الحماس بين المشجعين الأمريكيين الذين يتطلعون لرؤية منتخبهم يحقق إنجازًا تاريخيًا. يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، مما يزيد من صعوبة المنافسة ويرفع مستوى التحدي





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