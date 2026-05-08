الولايات المتحدة توسع نطاق سحب جوازات السفر من المتخلفين عن سداد ديون إعالة الأطفال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع برنامج سحب جوازات السفر من الأشخاص الذين يتخلفون عن سداد ديونهم المتعلقة بإعالة الأطفال، حيث ستستهدف المرحلة الأولى حاملي الجوازات الذين تتجاوز ديونهم 100 ألف دولار، وقد يشمل القرار نحو 2700 شخص وفقاً لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين قد تشملهم العقوبات الجديدة إلى آلاف إضافية، حيث لا تزال وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تجمع بيانات من الوكالات المحلية في الولايات المختلفة لتحديد العدد الكامل للمتخلفين عن السداد. وفي سياق آخر، أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ بشأن العدد الكبير من السفن المتضررة من التوتر في مضيق هرمز، بينما حثت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، لبنان على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ودعت إسرائيل إلى وقف غاراتها على المنشآت المدنية في لبنان.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع نطاق برنامج سحب جوازات السفر من الأشخاص الذين يتخلفون عن سداد ديونهم المتعلقة بإعالة الأطفال، حيث ستستهدف المرحلة الأولى حاملي الجوازات الذين تتجاوز ديونهم 100 ألف دولار، وفقاً لتصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد يشمل نحو 2700 شخص وفقاً لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، مشيرةً إلى أن البرنامج سيشهد لاحقاً توسعاً كبيراً ليشمل كل من تتجاوز ديونه 2500 دولار، وهو الحد المنصوص عليه في قانون صدر عام 1996، لكنه لم يُطبق بصورة واسعة خلال السنوات الماضية. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مورا نامدار، إن الإدارة الأمريكية “توسع إجراءً منطقياً أثبت فعاليته في دفع المتخلفين عن إعالة أطفالهم إلى تسديد ما عليهم من ديون”.

وأكدت الخارجية أن الإعلان عن توسيع البرنامج في شباط/ فبراير الماضي دفع بالفعل مئات الأشخاص إلى اتخاذ خطوات لتسوية ديونهم مع السلطات المحلية المختصة، حيث لاحظت الوزارة “تحرك مئات الآباء لتسديد المتأخرات منذ الكشف عن نية الخارجية البدء بسحب الجوازات بشكل استباقي”. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين قد تشملهم العقوبات الجديدة إلى آلاف إضافية، حيث لا تزال وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تجمع بيانات من الوكالات المحلية في الولايات المختلفة لتحديد العدد الكامل للمتخلفين عن السداد.

وكانت الإجراءات السابقة تقتصر على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لتجديد جوازات سفرهم، حيث يمكن رفض التجديد بسبب ديون النفقة، لكن السياسة الجديدة تمنح السلطات صلاحية سحب جوازات السفر السارية بالفعل بعد إبلاغ الخارجية الأمريكية بأسماء المتخلفين عن السداد. وفي سياق آخر، أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ بشأن العدد الكبير من السفن المتضررة من التوتر في مضيق هرمز، بينما حثت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، لبنان على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ودعت إسرائيل إلى وقف غاراتها على المنشآت المدنية في لبنان





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة جوازات السفر ديون إعالة الأطفال مضيق هرمز الأزمة الاقتصادية في لبنان

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مصر.. افتتاح ممر أثري عمره 3 آلاف عام في حفل مهيبمصر.. افتتاح ممر أثري عمره 3 آلاف عام في حفل مهيب طريق_الكباش يربط معبد_الأقصر بـ معبد_الكرنك على امتداد نحو 2700 متر

Read more »

الطبيبة بترت الساق السليمة بالخطأ - BBC News عربيمحكمة لينز أدانت الطبيبة البالغة من العمر 43 عاما بتهمة الإهمال الجسيم وغرمتها 2700 يورو.

Read more »

تغريم جرّاح بتر الساق الخطأ لمريضغرّمت محكمة نمساوية جرّاحًا بقيمة 2700 يورو (3,050 دولار) لبتره الساق الخطأ لمريض.

Read more »

إلغاء 2700 رحلة طيران أمريكية تحسبا لعاصفة شتويةإلغاء 2700 رحلة طيران أمريكية تحسبا لعاصفة شتوية صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم

Read more »

أميركا تعيد قطعة أثرية إلى العراق.. عمرها 2700 عام🛑 أميركا تعيد إلى العراق قطعة أثرية عمرها 2700 سنة يُرجح أنها سرقت خلال نهب المتحف العراقي عام 2003 🛑 القطعة كانت معروضة في متحف في أتلانتا واكتشف عملاء مكتب 'إف بي أي' أنها ربما سرقت من العراق لتفاصيل أكثر | الحدث

Read more »

جازان تحتفي بتخريج أكثر من 2700 متدرب ومتدربةجازان تحتفي بتخريج أكثر من 2700 متدرب ومتدربة

Read more »