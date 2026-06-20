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الولايات المتحدة تعمل مع قطر على خطة لفتح مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لإيران

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الولايات المتحدة تعمل مع قطر على خطة لفتح مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لإيران
الولايات المتحدةقطرإيران
📆6/20/2026 10:19 AM
📰RTARABIC
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تتعاون الولايات المتحدة مع قطر على خطة لفتح مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لإيران. وتحدد المذكرة الإطار الزمني لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعمل مع قطر على خطة لفتح مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ل إيران . ووفقًا للمصادر، سيتم استخدام الأموال المجمدة حاليًا في قطر لشراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

ومع ذلك، لم توافق إيران بعد على هذه الآلية. في ليلة 18 يونيو، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير. وتحدد المذكرة أيضًا الإطار الزمني لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز. وعلاوة على ذلك، تتعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن يُحسم ملف برنامجها النووي باتفاق منفصل.

ويُلزم الطرفان بإجراء مفاوضات في غضون 60 يومًا. كما أبدت إيران وعلى الرغم من أن إيران لم توافق بعد على هذه الآلية، إلا أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في 18 يونيو، تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير. وتحدد المذكرة أيضًا الإطار الزمني لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز. وعلاوة على ذلك، تتعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن يُحسم ملف برنامجها النووي باتفاق منفصل.

ويُلزم الطرفان بإجراء مفاوضات في غضون 60 يومًا. كما أبدت إيران وعلى الرغم من أن إيران لم توافق بعد على هذه الآلية، إلا أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في 18 يونيو، تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير. وتحدد المذكرة أيضًا الإطار الزمني لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز. وعلاوة على ذلك، تتعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن يُحسم ملف برنامجها النووي باتفاق منفصل. ويُلزم الطرفان بإجراء مفاوضات في غضون 60 يومًا

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الولايات المتحدة قطر إيران الأصول المجمدة الاحتياجات الإنسانية

 

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