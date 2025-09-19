الولايات المتحدة تخطط لبيع أسلحة لإسرائيل بـ 6 مليارات دولار

تسعى إدارة ترامب للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيل، بما في ذلك طائرات أباتشي ومركبات هجومية، بقيمة 6 مليارات دولار. يأتي ذلك في سياق توسيع عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل وتطورات أخرى في المنطقة، بما في ذلك ردود الفعل على الغارة الإسرائيلية في قطر والموقف الإيراني بعد فشل وقف تفعيل آليات سناب باك.

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة ل إسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. تتضمن الصفقة المقترحة شراء 30 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي AH-64، مما سيضاعف تقريباً أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات، بتكلفة 3.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإدارة للموافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 3250 مركبة هجومية لقوات المشاة لصالح الجيش ال إسرائيل ي.

تشير المصادر إلى أن الأسلحة لن يتم تسليمها قبل عامين أو ثلاثة أعوام. ووفقاً للوثائق، ستمول صفقة الأسلحة من بند التمويل العسكري الأجنبي المقدم من الولايات المتحدة، والذي يعتمد على المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، حيث تشتري إسرائيل معظم أسلحتها الأمريكية الصنع بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.\في هذه المرحلة، تسعى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على موافقة كبار القادة الأربعة الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. عادةً ما يتطلب الأمر توقيع رئيسي اللجنتين على صفقات الأسلحة الأجنبية الكبرى قبل أن ترسل الإدارة إشعاراً أوسع نطاقاً إلى الكونغرس. تم إرسال مبيعات الأسلحة المقترحة للمرة الأولى إلى قادة الكونغرس قبل الغارة الإسرائيلية في 9 سبتمبر على قادة حركة حماس في قطر. وتشير المصادر إلى أن الإدارة استمرت في السعي للحصول على موافقة على المبيعات منذ الهجوم الإسرائيلي، والذي أثار إدانة من شركاء أمريكا الإقليميين الآخرين وغضب الرئيس ترامب. في محاولة لاحتواء الأضرار، استضاف ترامب رئيس وزراء قطر وطمأنه.\في سياق متصل، وسع ترامب عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل منذ توليه منصبه للمرة الثانية، بعد أن أوقف سلفه جو بايدن شحنات قنابل في العام الماضي خلال خلاف مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هجوم مخطط له في رفح. أفرج بايدن عن شحنة قنابل، ورفع ترامب الحظر عن قنابل أخرى، واستخدم قانون الطوارئ لتجاوز الكونغرس وإرسال المزيد من القنابل. في أخبار أخرى، طالب حزب مؤيد للأكراد في تركيا مجلس أوروبا بالتحرك العاجل لإطلاق سراح عبد الله أوجلان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال خلية مسلحة في رام الله يشتبه بمحاولتها إطلاق قذيفة صاروخية. من جهة أخرى، وافقت الولايات المتحدة على بيع صواريخ جافلين إلى بولندا. أخيراً، بعد فشل وقف تفعيل آليات سناب باك، أكدت إيران أن باب الدبلوماسية لم يغلق





