الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعد الولايات المتحدة مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما قد يعقد المحادثات بين البلدين. وتتضمن القضايا الخلافية الوصول إلى المنشآت النووية والانتهاكات المحتملة لالتزامات عدم الانتشار.

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد ب إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى إيران إلى تمديد وقف إطلاق النار بينهما، مما يمهد الطريق لمحادثات بشأن قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني، فيما يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة عدم السماح لإيران بصنع سلاح نووي. وقد أدت هجمات عسكرية إسرائيلية وأميركية في يونيو الماضي إلى إلحاق أضرار بثلاث محطات لتخصيب اليورانيوم كان من المعروف أنها تعمل في إيران في ذلك الوقت.

ورغم أن المنشآت عالية التخصيب لديها لم يلحق بها أي ضرر، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتسن لها حتى الآن زيارة هذه المرافق للتحقق من ذلك. ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن واشنطن تعمل على إعداد نص، لكنها لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة.

وقال ميخائيل أوليانوف، السفير الروسي لدى الوكالة، لصحفيين: "أعتقد أن ذلك يمكن أن يثير غضب الجانب الإيراني". وأضاف أوليانوف: "على حد علمي، سيطالبون إيران بالسماح لموظفي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية على الأراضي الإيرانية"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستقدم فعليا مشروع القرار. وكان آخر قرار أصدرته الوكالة ضد إيران في نوفمبر لإلزامها بإبلاغ الوكالة "دون تأخير" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب وبالمواقع النووية التي تعرضت للقصف، وهو ما لم تفعله حتى الآن.

وفي يونيو، خلص قرار إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المرتبطة بعدم الانتشار النووي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، مما أثار احتمال إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن هذه الخطوة لم تتخذ حتى الآن





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