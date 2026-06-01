الولايات المتحدة ترد على إسقاط مسيرة بقصف أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية، مع استمرار التصعيد بين البلدين.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت ضربات عسكري ة استهدفت مراكز قيادة وتحكم للرادارات والطائرات المسيرة في جزيرة قشم ومنطقة غوروك الواقعتين قرب مضيق هرمز جنوب إيران .

جاءت هذه الضربات ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية بحسب ما ذكره البيان الأمريكي. وأضاف البيان أن المقاتلات الأمريكية ردت بسرعة على الهجوم الإيراني، مستهدفة منظومة دفاع جوي إيرانية ومحطة تحكم أرضية كما تمكنت من تحييد طائرتين مسيرتين تشكلان تهديدا مباشرا للسفن العابرة في المياه الإقليمية للمنطقة. وأكد البيان الأمريكي عدم وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية خلال هذه الهجمات.

من جانبها، كانت إيران قد أعلنت عبر الحرس الثوري يوم الأحد إسقاطها طائرة مسيرة مسلحة تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية، معتبرة أن الطائرة دخلت المجال الجوي الإيراني فجر ذلك اليوم بهدف تنفيذ عملية عدائية. ثم أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الاثنين أن الولايات المتحدة استهدفت برج اتصالات في جزيرة سيريك التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران، مشيرا إلى أن الرد الإيراني شمل استهداف القاعدة الجوية التي انطلقت منها العملية الأمريكية مع تدمير عدد من الأهداف.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد مستمر بين الولايات المتحدة وإيران منذ بدء حرب مباشرة في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل وما أسمته مصالح أمريكية في عدة دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. وفي 23 مايو/أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، على أن تتضمن الاتفاقية إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى، مع استمرار المفاوضات مع إيران ودول الشرق الأوسط لاستكمال الترتيبات النهائية.

يذكر أن مضيق هرمز نقطة استراتيجية حيوية لحركة النفط العالمية، وتزيد هذه التصعيدات من حدة التوتر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام





