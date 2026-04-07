الولايات المتحدة تحذر رعاياها في السعودية وتدعو إلى مغادرة مكة وسط تصاعد التوترات

أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض تحذيراً أمنياً جديداً لرعاياها في السعودية، داعيةً إياهم إلى إعادة النظر في السفر إلى المملكة وتحديداً إلى مكة المكرمة بسبب التوترات الأمنية. تزامنت التحذيرات مع تصاعد التهديدات الإيرانية و اقتراب موسم الحج، مما دفع السفارة إلى تعليق بعض الخدمات القنصلية.

وأعربت السفارة في بيانها عن أن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين يمثلان الأولوية القصوى بالنسبة للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدةً على أنها تتابع عن كثب التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ونصحت الرعايا الأمريكيين بالبقاء في حالة تأهب واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية. وأشارت السفارة إلى أنها تشجع المواطنين الأمريكيين على مغادرة المملكة العربية السعودية من خلال الرحلات التجارية المتاحة، مع التنويه إلى أن المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحاً، على الرغم من القيود المتكررة التي فرضت بسبب التهديدات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذكرت تعليق بعض شركات الطيران لرحلاتها الجوية إلى كل من الرياض والدمام. وفيما يتعلق بموسم الحج لعام 2026، نصحت السفارة الأمريكيين بإعادة تقييم قرارهم بأداء الفريضة هذا العام، وذلك بسبب الوضع الأمني العام والاضطرابات التي قد تطرأ على السفر. وأوضحت السفارة أنه اعتباراً من 18 أبريل/نيسان، سيُطلب من الراغبين في دخول مكة المكرمة إبراز تصريح حج أو بطاقة إقامة سارية المفعول صادرة من مكة المكرمة أو تصريح عمل سارٍ، وأنه يتوجب على حاملي التأشيرات الأخرى مغادرة مكة قبل التاريخ المذكور، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستستمر سارية المفعول حتى أوائل منتصف شهر يونيو/حزيران. إضافة إلى ذلك، أعلنت السفارة والقنصليات التابعة لها عن تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية، مع توفير خدمات طوارئ محدودة للمواطنين الأمريكيين. كما أكدت السفارة على وجود تقارير تفيد بوجود تهديدات محتملة ضد أماكن تجمع الأمريكيين، مثل الفنادق والمؤسسات التجارية، محذرةً من أن إيران والميليشيات المتحالفة معها قد تستهدف الجامعات الأمريكية أو المصالح التابعة للأمريكيين في المملكة والمنطقة. يأتي هذا التحذير ضمن سلسلة من التحذيرات الأمنية الأمريكية المتتالية التي صدرت منذ شهر مارس/آذار الماضي، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تضمن تهديدات متبادلة وعمليات قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير المتعلق بالسفر إلى المملكة العربية السعودية إلى المستوى 3، الذي يعني إعادة النظر في السفر، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن الهجمات الإيرانية المحتملة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطر الإرهاب والاضطرابات الأمنية. وفي الثامن من مارس/آذار، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمراً للموظفين الحكوميين غير الأساسيين بمغادرة المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، مما دفع السلطات السعودية إلى تشديد الإجراءات الأمنية للدخول إلى مكة المكرمة، بهدف ضمان سلامة الحجاج وتنظيمهم. \في سياق متصل، نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر إقليمي قوله إنه من المتوقع صدور أخبار سارة في وقت قريب فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي ذات الإطار، أكد مصدر باكستاني لشبكة سي إن إن أن القيادة الباكستانية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على آمال تحقيق تقدم دبلوماسي في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. من ناحية أخرى، وصف البابا فرانسيس تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه غير مقبول على الإطلاق. وعلى صعيد آخر، أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً أمنياً عاجلاً للدول الخليجية الثلاث: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك بشأن أي مرور عبر الجسور المحددة مسبقاً. وفي سياق آخر، طلبت وزارة الداخلية الكويتية من المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم خلال فترة معينة كإجراء احترازي. كما أفادت تقارير عن إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع وجود ضغوط من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة. وفي سياق آخر، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أسعار الوقود قد تستمر في الارتفاع لعدة أشهر حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز. تتزامن هذه التطورات مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتكثيف الضربات المتبادلة، وتهديدات ترامب لإيران إذا لم تفتح مضيق هرمز، وذلك في ظل مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى وقف القتال. بالإضافة إلى ذلك، تشهد الحرب الإسرائيلية على لبنان تصعيداً دامياً مع قصف مكثف للقرى الجنوبية وضواحي بيروت، في المقابل يواصل حزب الله هجماته على المواقع العسكرية الإسرائيلية. وفي سياق آخر، دعت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها إلى توخي الحذر الشديد ومتابعة التطورات الإقليمية عن كثب. كما طالبت طهران الرياض بمراعاة مبادئ حسن الجوار ومنع استخدام الأراضي السعودية في ضرب إيران. وأخيراً، أعلنت السلطات السعودية عن إغلاق جسر الملك فهد مع البحرين كإجراء احترازي





