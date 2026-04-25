الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مجال المعادن الحيوية لضمان الأمن الاستراتيجي

وقّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم لتنسيق إمدادات المعادن الحيوية الضرورية لقطاعات رئيسية مثل الدفاع، بهدف تأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة.

في خطوة استراتيجية هامة تعكس التعاون الوثيق بين ضفتي الأطلسي، وقّع الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة تفاهم تاريخية تهدف إلى تنسيق الجهود وتأمين إمدادات مستدامة من المعادن الحيوية الضرورية لعدد من القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الدفاع .

يأتي هذا الاتفاق في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن الاعتماد على مصادر محدودة لهذه المعادن، والتي تعتبر أساسية في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والعديد من التطبيقات العسكرية. وقد أكد الطرفان على أهمية بناء شراكة قوية وشاملة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على موردين منفردين. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد مراسم التوقيع التي جمعته بمفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكلان معًا أكبر مستهلك ومستخدم للمعادن الحيوية على مستوى العالم.

وأضاف روبيو أن هذا الاتفاق ليس مجرد اتفاق تجاري، بل هو استثمار في الأمن القومي والاقتصادي لكلا الطرفين، وخطوة ضرورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الدول التي قد تستخدم هذه المعادن كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن بنودًا واضحة لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع استكشاف واستخراج المعادن الحيوية في مناطق مختلفة من العالم.

كما أكد على ضرورة وضع آليات فعالة لمراقبة السوق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص الإمدادات. من جانبه، أوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أن الاتفاق يمثل تتويجًا لجهود طويلة الأمد لتعزيز الشراكة عبر سلسلة القيمة بأكملها للمعادن الحيوية، بدءًا من عمليات الاستكشاف والبحث عن رواسب جديدة، مرورًا بعمليات الاستخراج والمعالجة والتكرير، وصولًا إلى إعادة التدوير والاسترجاع.

وأضاف شيفتشوفيتش أن التجارب الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة بأزمة سلاسل الإمداد التي شهدها العالم خلال جائحة كوفيد-19، أظهرت بوضوح التكلفة الباهظة للاعتماد على عدد محدود من الموردين، وأهمية بناء قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا من الشركاء. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضًا دراسة إمكانية تحديد سعر أدنى للمعادن الحيوية، وذلك للحد من احتمالية إغراق السوق بمنتجات رخيصة الثمن قد تضر بالمنتجين المحليين وتؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسعار.

وتشمل المعادن الحيوية التي يغطيها هذا الاتفاق مجموعة واسعة من العناصر، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والجرافيت، والتي تعتبر ضرورية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، والمعدات العسكرية. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير تقنيات جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من مصادر غير تقليدية، مثل مياه البحر ورواسب النحاس القديمة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير المعادن الحيوية من النفايات الإلكترونية.

ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ملتزمان بالعمل معًا لضمان أمن الإمدادات من المعادن الحيوية، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتهم الصناعية، وتحقيق أهدافهم المناخية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى زيادة الاستثمار في قطاع المعادن الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحسين الأمن القومي لكلا الطرفين. كما أنه قد يشجع دولًا أخرى على الانضمام إلى هذه الشراكة، مما يؤدي إلى بناء نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدالة في مجال إمدادات المعادن الحيوية





