أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إضافة طرق إعدام جديدة، بينما تتزايد المخاوف بشأن استنزاف الذخائر الأمريكية في مواجهة التهديدات الإيرانية وتأثير ذلك على الجاهزية العسكرية في مناطق أخرى من العالم.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن خطط لإضافة طرق إعدام جديدة، تشمل الإعدام رمياً بالرصاص وصعقاً بالكهرباء وباستنشاق الغاز، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب أخطر الجرائم الفيدرالية.

يأتي هذا الإجراء في ظل الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الحكومة في الحصول على الأدوية اللازمة للحقن المميتة، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً للإعدام في الولايات المتحدة. وقد أذن تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، بالسعي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق تسعة أشخاص، بعد أن ألغى الرئيس السابق دونالد ترمب قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية الذي اتخذه الرئيس جو بايدن.

وتتضمن الإجراءات المتخذة إعادة اعتماد بروتوكول الحقن المميت الذي استُخدم خلال إدارة ترمب الأولى، وتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل طرق إعدام إضافية، وتبسيط الإجراءات الداخلية لتسريع حالات الإعدام. وأكد بلانش أن وزارة العدل تعود إلى تطبيق القانون والوقوف في صف الضحايا تحت قيادة الرئيس ترمب. ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث تتناول تقارير أمريكية حديثة استنزاف مخزونات الذخائر في مواجهة التهديدات الإيرانية، مما يثير مخاوف بشأن الجاهزية العسكرية الأمريكية في مناطق أخرى من العالم.

فالمسألة لم تعد محصورة في قدرة الولايات المتحدة على مواصلة حملة جوية وصاروخية مكثفة ضد إيران، بل باتت تتصل مباشرة بجاهزية الجيش الأمريكي لمواجهة طارئة في مسارح أخرى، خصوصاً في غرب المحيط الهادئ إذا قررت الصين التحرك ضد تايوان، أو في أوروبا إذا تصاعد التهديد الروسي. وتشير التقارير إلى أن الحرب المحتملة مع إيران استهلكت كميات كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى واعتراضات دفاعية باهظة التكلفة، بما في ذلك صواريخ «توماهوك» وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية مثل «ثاد» و«باتريوت» و«ستاندرد».

ويقدر أن تعويض بعض المخزونات بالكامل قد يستغرق حتى ست سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تتجه أنظار الإدارة الأمريكية نحو مناطق أخرى في الشرق الأوسط، حيث تتزايد التحركات الدبلوماسية والعسكرية. فمن المقرر أن يتوجه كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران. كما تشير التقارير إلى تحركات أمريكية نحو إريتريا، صاحبة الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بعد خمس سنوات من العقوبات في ظل اضطرابات بمضيق هرمز جراء التوترات مع إيران.

وفي هذا السياق، يبرز سؤال سياسي حول ما إذا كانت التسريبات المتعلقة باستنزاف الذخائر تعكس قلقاً حقيقياً داخل المؤسسة العسكرية، أم أنها تتحول أيضاً أداة ضغط على الكونغرس لتمرير ميزانية دفاعية ضخمة وطلب تمويل إضافي للحرب. كما يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحضر قمة مجموعة العشرين في ميامي بالولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لا يزال غير مؤكد





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة الإعدام إيران الذخائر الجيش الأمريكي التهديدات السياسة الخارجية

United States Latest News, United States Headlines