الولايات المتحدة تحذر إيران وتُظهر استعدادات عسكرية مكثفة

في ظل تصاعد التوتر، تُظهر الولايات المتحدة استعدادات عسكرية ملحوظة وتحذر إيران من عواقب محتملة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي وتلميحات بضرب البنية التحتية الإيرانية.

أُعلن عن هذا التطور بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى أن إيران 'قد تُهزم في ليلة واحدة'، وربما تكون تلك الليلة مساء الثلاثاء. وقد حذر ترامب مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة قد تضرب محطات توليد الطاقة والجسور وغيرها من البنى التحتية في إيران إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق أو تعيد فتح مضيق هرمز . وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حدد ترامب ل إيران مهلة تنتهي في الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

في السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الثلاثاء عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) أن 'رؤساء الأطقم في القوات الجوية الأمريكية يجرون فحوصات ما قبل الإقلاع على قاذفات القنابل الشبحية من طراز .'\من الجدير بالذكر أن قاذفات من الطراز المذكور شاركت في عملية 'مطرقة منتصف الليل' التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في عام 2025، حيث ألقت القاذفات قنابل 'خارقة للتحصينات'. وتُعتبر هذه الطائرة هي الوحيدة القادرة على حمل قنبلة اختراق الذخائر الضخمة، وتحتل مكانة بارزة بين الطائرات العسكرية نظرًا لمميزاتها التي تجعلها تقريبًا غير مرئية للرادار. بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الطائرة الأغلى في العالم، حيث تزيد قيمتها عن ملياري دولار. وقد روى طيارو القاذفات B-2 'الشبح' لـCNN تفاصيل عملياتهم، واصفين التجربة بأنها 'تختبر حدود التحمل البشري'. خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقًا، صُمم الجناح الطائر لحمل الأسلحة النووية واختراق الدفاعات الجوية السوفيتية. في المقابل، لم يتم إطلاق أي طائرة حربية من طراز B-2 من عام 1993 إلى قاعدة 'وايتمان' للقوات الجوية في ولاية ميزوري. في عام 1999، استُخدمت هذه الطائرات للمرة الأولى أثناء حرب كوسوفو. هذا وقد صدر أول تعليق إيراني على 'تهديدات' ترامب في تصريحات لـCNN.\تأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يشير التصعيد في الخطاب وتعبئة القوات إلى احتمال تفاقم الأزمة. ويُنظر إلى التهديد بضرب البنية التحتية الإيرانية على أنه تصعيد خطير يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران، وما إذا كان هذا النهج سيفضي إلى حل دبلوماسي أو إلى مواجهة عسكرية. من جانبها، لم تصدر إيران بعد رد فعل رسمي واضح على هذه التهديدات، مما يزيد من حالة عدم اليقين. ومع ذلك، فإن استعداد القوات الجوية الأمريكية وإجراءاتها الاحترازية تشير إلى أن الولايات المتحدة تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية استجابة إيران لهذه التهديدات وما إذا كانت ستختار مسار التصعيد أو الدبلوماسية





