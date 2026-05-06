الولايات المتحدة: مقتل رجلين في ضربة أميركية على قارب تهريب مخدرات في المحيط الهادئ وتعليق عملية مرافقة السفن في هرمز

أعلن الجيش الأميركي مقتل رجلين في ضربة على قارب تهريب مخدرات في المحيط الهادئ، بينما أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب تعليق عملية مرافقة السفن في مضيق هرمز في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي واشنطن، أطلقت عناصر الخدمة السرية النار على رجل مسلح، بينما أقامت قبائل أصلية دعوى قضائية لوقف التنقيب عن الغرافيت. وفي الوقت نفسه، يشير تقرير إلى تنسيق إسرائيلي-أميركي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

أعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين مقتل رجلين بضربة نفذها على قارب كان يشارك في عمليات تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ، ما رفع عدد قتلى هذه الحملة لمكافحة المخدرات إلى 187 شخصاً.

وأفادت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية والكاريبي (ساوثكوم) عبر منصة إكس بأن القارب كان يسلك طرقاً تستخدم في عمليات تهريب المخدرات بالكاريبي وكان يشارك في تهريب مواد مخدرة. وأوضحت ساوثكوم أن القوات الأميركية نفذت 8 ضربات من هذا النوع في أبريل الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للقتلى في هذه العمليات إلى 187 على الأقل، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعليق العملية العسكرية الأميركية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكتب ترمب على منصته تروث سوشال أن هذا التعليق يأتي بناء على طلب باكستان ودول أخرى، مشيراً إلى النجاح العسكري الهائل الذي حققته الحملة ضد إيران، وإحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران.

وأضاف ترمب أن الحصار ساري المفعول بالكامل، بينما سيتم تعليق المشروع لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وفي واشنطن، أطلقت عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على رجل مسلح في وسط المدينة، ما استدعى إغلاقاً مؤقتاً للبيت الأبيض. وكانت المدعية الفيدرالية للعاصمة جانين بيرو قد ذكرت أن تهمة الاعتداء على عميل فيدرالي بسلاح فتاك أضيفت إلى تهم أخرى تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة.

كما أقامت قبائل تسع من السكان الأصليين دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في محاولة لوقف التنقيب عن معدن الغرافيت بالقرب من موقع مقدس لدى القبائل في منطقة بلاك هيلز. وفي سياق التوتر الإقليمي، يشير تقرير إلى تنسيق إسرائيلي-أميركي في ظل تصاعد التوتر بمضيق هرمز وتهديد الهدنة مع إيران، حيث يعود ملف المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى الواجهة مجدداً وسط تحركات سياسية وعسكرية متسارعة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة تهريب المخدرات مضيق هرمز إيران الخدمة السرية

United States Latest News, United States Headlines