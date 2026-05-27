تعلن وزارة الطاقة الأمريكية عن اتفاق مع شركة أوكلو وخمس شركات كبيرة لاستخدام فائض البلوتونيوم في مفاعلات الجيل التالي، موضحًا بينما تدور التساؤلات الدولية حول مخاطر انتشار الأسلحة النووية.

في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة النووية وانتشار الذرية، أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية خطوة رائدة تهدف إلى تحويل مخزون ال بلوتونيوم الأكثر وفرة، الملهب الخفي من حرب الباردة، إلى موارد للطاقة النظيفة والفعّالة.

وفي إطار هذا الحماس، انتقرت وزارة الطاقة دوماً على اختيار شركة أوكلو، إضافة إلى أربع شركات رائدة{إكس:1:إكسبويس إنرجى، وشاين، ونيوكليير ستاندرد، وفليب إنرجي}، بغرض بدء مفاوضات متقدمة حول برنامج استغلال فائض البلوتونيوم، لتغذي مفاعلات الجيل القادم بالوقود. فقد أعلن متحدث باسم مكتب الطاقة النووية في الوزارة أن الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للأستثمار الخاص في البحوث والتقنيات النووية، مع توفير إطار تنظيمي يحمّـن من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.





تأتي هذه الخطة في ظل صراعات دولية تزداد حدة من حول استخدام الطاقة في الذرية. ففي إذاعات الأمم المتحدة والمؤسسات الأمنية، تبرز موجات قلق من أن تحويل براءات البلوتونيوم من حلفاء إلى قطاع خاص قد يؤدي إلى تسهيل قدرة بعض الدول أو الجماعات الإرهابية على التجهيزات النووية. وردت رسائل من سيناتور إد ماركي ونائبٍين آخرين في الولايات المتحدة، يتوبّون أن هذه الخطوة قد تُقدّم استفادة، مع مراعاة ضرورة وضع ضوابط كافية للحد من مخاطرة نقل البلوتونيوم لأغراضٍ غير سلمية.





من جهة أخرى، تحظى الوقود الجديد بقدرة فائقة في رفع كفاءة المفاعلات الصغيرة التي تسعى الولايات المتحدة لتكوينها في محاولة لتخفيف الاعnowة على قبلاتها. ومع دعم إنتظامي من شركات التكنولوجيا الكبرى، يزداد الطلب على إنتاج الكهرباء المجمعة، ممّا يدفع البحث نحو استخدام خامات دمج معقولة، مثل خلط البلوتونيوم الياباني واليورانيوم منخفض التخصيب.

ويظهر أن تقديم هذه الإمكانات سيُسهم في تعزيز التحول النووي في الولايات المتحدة، مع نشر تلك التقنيات في مشاريع صغيرة تسهل تصميماً أكثر مرونة وتنفّذ أقل معايير خطورة، ما يحفّز القادة على تخصيص الدعم اللازم لتعزيز البنية التحتية المحلية للبلوتونيوم، أمل مهماً في خفض الاحتياج إلى إمدادات استيراد متأخر.



فإن هذا الدور الحكومي يبدو جادة، وهو يتطلب تكاليف كبرى، إلا أن كفاءة قطاع الطاقة والخدمات اللازمة لاستخدام البلوتونيوم في إنتاج الكهرباء تتقابل مع الامتثال القوانين الدولية، لا سيما مع تحديث أسهم الطاقة المتجددة ومستقبل التحولات





