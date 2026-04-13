الولايات المتحدة تعلن حصاراً بحرياً على إيران في مضيق هرمز

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض حصار على حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، مما يزيد من التوتر في منطقة الخليج. الإعلان يأتي بعد تعثر المحادثات مع إيران والتهديدات المتبادلة. الحصار سيؤثر على السفن المتجهة إلى إيران أو منها، بينما يسمح بمرور السفن الأخرى عبر مضيق هرمز. يثير هذا القرار جدلاً قانونياً ويضع ضغوطاً على إيران، مع تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد العالمي.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عزمها فرض حصار على جميع حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ ال إيران ية أو المغادرة منها، اعتباراً من يوم الاثنين. هذا الإعلان يأتي في سياق التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي ، وتحديداً في مضيق هرمز ، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط الخليج بالعالم الخارجي.

الجيش الأمريكي أوضح أن السفن المتجهة إلى أو القادمة من وجهات أخرى، غير إيران، ستكون قادرة على العبور عبر المضيق، مؤكداً على أن الحصار سيستهدف بشكل أساسي السفن التي تحمل بضائع إلى إيران أو منها. هذا القرار يأتي في ظل تعثر المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيران بأنها غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية، في حين اتهمت إيران الولايات المتحدة بوضع شروط مفرطة وغير عادلة.

ترامب، في تصريحات له، هدد باعتراض أي سفينة تدفع رسوماً لإيران في المياه الدولية، معلناً عن عزمه على تدمير أي هدف إيراني يطلق النار على السفن، مؤكداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالاستفادة من بيع النفط لأطراف معينة دون غيرها. في المقابل، أعربت إيران عن استيائها من هذا القرار، محملة الولايات المتحدة مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات بين البلدين، مؤكدة على أن هذا الحصار يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية.

يعرّف دليل قائد البحرية الأمريكية لقانون العمليات البحرية لعام 2022 الحصار بأنه عملية قتالية تهدف إلى منع السفن والطائرات من دخول أو مغادرة مناطق معينة تابعة لدولة معادية أو خاضعة لاحتلالها أو لسيطرتها. الإعلان الأمريكي عن الحصار أثار جدلاً واسعاً، حيث أعرب خبراء قانونيون عن مخاوفهم من أنه قد يشكل انتهاكاً لقانون الملاحة البحرية، وتساءلوا عما إذا كان هذا الإجراء، الذي يفرض بالقوة العسكرية، يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار القائم.

بعض المحللين يرون أن هذا الحصار يهدف إلى زيادة الضغط على إيران، لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يتماشى مع الشروط الأمريكية. في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي السابق على أن دولاً أخرى ستشارك في هذا الحصار، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن المملكة المتحدة لن تكون ضمن هذه الدول. وذكر ترامب أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عرض المساعدة في عملية “تنظيف” المضيق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدخل كاسحات ألغام، وأن المملكة المتحدة، العضو في الناتو، ستفعل الشيء نفسه.

الحكومة البريطانية أعربت عن دعمها لحرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، معلنة عن عملها مع فرنسا وشركاء آخرين لتشكيل تحالف واسع لحماية حرية الملاحة.

على الرغم من هذا القرار، يرى خبراء في مجال الشحن أن تأثير الحصار على حركة السفن قد يكون محدوداً على المدى القريب، خاصةً وأن عدد السفن التي تبحر حالياً إلى إيران أو منها قليل نسبياً، بالإضافة إلى أن أي سفن تدفع رسوماً لإيران قد تكون بالفعل عرضة للعقوبات الأمريكية. الخبراء أشاروا إلى أن الحصار قد يهدف في المقام الأول إلى إرسال رسالة سياسية إلى إيران، وتأكيد عزم الولايات المتحدة على مواجهة ما تعتبره أنشطة إيرانية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

لكن من المرجح أن يؤدي الحصار، إذا تم تنفيذه بالكامل، إلى زيادة التوتر في منطقة الخليج، وقد يؤثر على أسعار النفط العالمية، نظراً لأهمية مضيق هرمز كمعبر رئيسي لشحنات النفط والغاز. يعتبر مضيق هرمز من الممرات المائية الحيوية للعالم، حيث يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، وبالتالي فإن أي اضطراب في حركة الملاحة فيه قد تكون له تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة النطاق.

يذكر أن مضيق هرمز شهد في السابق توترات مماثلة، حيث قامت إيران بإغلاقه أو التلويح بإغلاقه رداً على إجراءات أمريكية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز حصار الخليج العربي

United States Latest News, United States Headlines