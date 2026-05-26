الولايات المتحدة تعلن عن ضربات دفاعية في جنوب إيران ردا على تهديدات فورية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي نفّذ، الإثنين، ما وصفته ب"ضربات دفاعية" في جنوب إيران، استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وقوارب إيرانية يُشتبه في استخدامها لزرع ألغام في المنطقة. وتأتي هذه العمليات ردا على تهديدات فورية للقوات الأميركية في المنطقة، دون أن تُعتبر تصعيدا أو خرقا لوقف إطلاق النار القائم.

، الكابتن تيم هوكينز، إن القوات الأميركية "نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحماية قواتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية". ، حيث أفادت تقارير بوقوع انفجار في مدينة بندر عباس، إضافة إلى انفجارات أخرى قرب مدينتي سيريك وجاسك المطلّتين على الممر المائي الاستراتيجي. وفي تفاصيل إضافية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، بينها شبكة "فوكس نيوز", قال مسؤول عسكري إن القوات الأميركية رصدت قاربين تابعين للحرس الثوري الإيراني أثناء قيامهما بزرع ألغام في مضيق هرمز، قبل أن يتم تدميرهما.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن ضربة أخرى استهدفت موقعا لصواريخ أرض-جو في منطقة بندر عباس، قالت واشنطن إنه كان يهدد طائراتها الحربية في المنطقة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن هذه العمليات "دفاعية بحتة", وجاءت ردا مباشرا على تهديدات فورية، من دون أن تُعتبر تصعيدا أو خرقا لوقف إطلاق النار القائم. وأكد مصدران مطلعان أن الضربات الأخيرة لا تعني انهيار التهدئة، مشددين على أنها تندرج ضمن قواعد الاشتباك الدفاعية، وأنها لا تشير إلى إنهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال أحد المسؤولين إن العمليات توقفت مؤقتا، موضحا أن الجيش الأميركي تحرك فقط عند رصد تهديد مباشر، سواء عبر القوارب أو أنظمة الدفاع الجوي، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي كان "حماية القوات الأميركية في المنطقة"





