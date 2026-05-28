الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أمينة حقوق الإنسان في فلسطين وتواجه نقصاً في مخزونات الأسلحة amid توترات إيرانية‑صينية

الحكومة الأمريكية تعيد إدراج فرانشيسكا ألبانيزي في القائمة السوداء وتمنعها من المعاملات المالية، في الوقت الذي يكشف فيه تقرير عسكري عن عجزٍ متزايد في مخزونات صواريخ "توماهوك" و"باتريوت" تحت ظل تصاعد الصراع الإيراني وخطط الصين لتأمين تايوان بحلول 2027.

فرضت الولايات المتحدة مرة أخرى، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، بعد أن ألغت محكمة استئناف أمريكية قراراً قضائياً كان قد حظر هذا الإجراء.

وقد تم الإعلان عن هذا الإجراء من خلال إشعارٍ نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية، حيث تم إدراج ألبانيزي في القائمة السوداء العالمية، ما يمنعها من الاستفادة من بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء أي معاملات مصرفية. ألبانيزي، التي تحمل الجنسية الإيطالية، كانت من أبرز الأصوات التي انتقدت سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين من موقعها في الأمم المتحدة، وقد وصفت الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بـ "الإبادة الجماعية" في تصريحاتٍ أثارت ردود فعل حادة من واشنطن.

عقب ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات سابقة في يوليو 2025، واتهمتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها شاركت في "نشاطات منحازة وخبيثة" ووصفتها بـ "معاداة سامية بحدود صارخة" و"دعم الإرهاب". وفي الوقت نفسه، تصاعدت التوترات العسكرية في المنطقة مع تصاعد الصراع الإيراني.

أظهر تقرير صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الصين تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية لتأمين سيطرتها على تايوان بحلول عام 2027، في حين أن الولايات المتحدة تواجه نقصاً ملموساً في مخزونات أسلحتها المتقدمة، بما في ذلك صواريخ "توماهوك" المجنحة ونظامي "باتريوت" و"ثاد". وأكد التقرير أن المقاولين الدفاعيين الأمريكيين قد يحتاجون إلى ثلاث سنوات على الأقل لتجديد المخزونات المتدهورة، ما يخلق فجوة زمنية قد تؤثر على قدرة الجيش الأميركي على مواجهة أي صراع مستقبلي، خاصةً مع تصاعد التوتر مع الصين وإيران.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في اجتماعٍ مع المشرعين، أن الإنفاق العسكري في إطار ميزانية 1.5 تريليون دولار التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب لعام 2027 سيساهم في مضاعفة قدرة مصانع الدفاع إلى ثلاثة أضعاف. وأشار إلى أن الوقت هو العنصر الأهم في تحسين المخزونات، مشدداً على ضرورة توسيع الطاقة الإنتاجية وبناء خطوط إنتاج جديدة لتسليم الأسلحة بسرعة أكبر من أي وقت مضى.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى المستقبل مليئاً بالتحديات، سواءً على صعيد العلاقات الدولية بين واشنطن وبكين وتداعيات الصراع الإسرائيلي‑الفلسطيني، أو على صعيد القدرة العسكرية للولايات المتحدة في الحفاظ على تفوقها التقني والاستراتيجي في مسرح الشرق الأوسط والمحيط الهادئ





