الولايات المتحدة تمدد إعفاء النفط الروسي البحري وتشدد على محاصرة الموانئ الإيرانية

الولايات المتحدة تمدد إعفاءً لمدة شهر لبيع النفط الروسي الموجود في عرض البحر، في خطوة تهدف لتهدئة أسعار الطاقة، بالتزامن مع تهديدات بمواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال فشل المفاوضات.

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً لمدة شهر يسمح ببيع النفط الروسي المحمل على متن ناقلات في عرض البحر، في خطوة تأتي في إطار جهود سابقة لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة. يأتي هذا الترخيص، الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بعد يومين من تصريح سابق لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن لن تمدد هذا الإعفاء.

وبالتوازي مع الحديث عن جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران شارفت على الانتهاء، وهو ما يمثل تحولاً ملحوظاً في موقفه من لهجة التصعيد إلى التهدئة، ومن التهديد إلى الانفتاح على التسوية. في الداخل الأمريكي، تتصاعد الضغوط على الإدارة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ويظهر تململ بين الجمهوريين من حرب قد تتحول إلى عبء انتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر. في المقابل، تتواصل تحركات القوات العسكرية نحو الشرق الأوسط، حيث أعلن البنتاغون عن إرسال آلاف الجنود الإضافيين هذا الأسبوع. يأتي هذا في سياق مقال تحليلي ناتج عن تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، يتناول التجاذبات الداخلية في الولايات المتحدة بشأن حرب إيران، وما إذا كانت تؤثر على توجه ترامب نحو استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. في سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتزامه مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه. وصرح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» تعليقاً على مصير وقف إطلاق النار في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران: «ربما لن أمدده»، مضيفاً: «لكن الحصار سيظل قائماً». وكانت إيران قد أعادت فتح مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي إثر اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على الرغم من تهديدات طهران بإغلاق هذا الممر المائي الحيوي مجدداً في حال استمرار الحصار الأمريكي. لا تزال هناك خلافات جوهرية بين مطالب الولايات المتحدة وإيران، وقد فشلت الدولتان سابقاً في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات عقدت في باكستان. أبلغ ترامب الصحافيين أنه «لن تُفرض رسوم» من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو مطلب كانت الجمهورية الإسلامية قد طرحته خلال مفاوضات سابقة. وفي منشور على منصته «تروث سوشال»، ذكر ترامب أن الرئيس الصيني شي جينبينغ «سعيد للغاية» بإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف: «سيكون اجتماعنا في الصين مميزاً، وربما تاريخياً»، في إشارة إلى القمة المرتقبة في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني في مايو. كما شدد ترامب على أن واشنطن وطهران ستنقلان معاً اليورانيوم المخصب المخزن في إيران إلى الولايات المتحدة بموجب الخطة التي تعمل عليها واشنطن لإنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فبراير. وكانت ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» قد وصلت إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا بتاريخ 31 مارس 2026. هذا التطور يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان استدامة فتح مضيق هرمز، حيث شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزاري رباعي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا لدعم جهود الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن. كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز. من جهته، دعا الرئيس الأوكراني، الجمعة، إلى بذل جهود مشتركة لتشكيل مهمة فعالة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مقترحاً أن خبرة كييف في البحر الأسود يمكن أن تساعد في ذلك





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines