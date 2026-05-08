الولايات المتحدة تطالب العراق بقطع العلاقات مع المليشيات الموالية لإيران

كشفت مصادر أمريكية عن طلب واشنطن من بغداد قطع العلاقات مع المليشيات المدعومة من إيران، وسط تصاعد الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول عراقي متهم بدعم النظام الإيراني، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد.

في 8 مايو 2026، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة العراق ية قطع العلاقات مع المليشيات الموالية ل إيران . ونقلت شبكة «إن بي سي» عن المسؤول قوله إن على الحكومة العراق ية إصدار بيان واضح يؤكد أن هذه المليشيات ليست جزءا منها.

وأشار المسؤول إلى أن تلك المليشيات شنت أكثر من 600 هجوم على منشآت أمريكية في العراق منذ بداية الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، من بينها مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد والسفارة الأمريكية وغيرها. وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، علي معارج البهادلي، متهمة إياه باستغلال منصبه لتحويل النفط العراقي لدعم النظام الإيراني. وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت إن النفط الإيراني كان يُمزج بالنفط العراقي ويُباع لصالح إيران.

ودعت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق، محذرة من أن المليشيات تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد الأمريكيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق. وعرضت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية مكافآت مالية كبيرة مقابل معلومات عن قادة في فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق و«كتائب سيد الشهداء». ومن المنتظر أن يشكل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي حكومته الجديدة، وسط مراقبة أمريكية حثيثة للأوضاع في العراق، لا سيما تحركات الفصائل المدعومة إيرانياً.

ويوجد في العراق، الذي يسعى منذ سنوات للحفاظ على توازن بين علاقاته بواشنطن وطهران، عدة مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران تشكل جزءاً من قوات الحشد الشعبي، التي تم إنشاؤها بعد سقوط الموصل عام 2014 بيد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العراق توتراً متزايداً بين الفصائل الموالية لإيران والقوات الأمريكية، حيث تتصاعد المخاوف من تفاقم الصراع في المنطقة.

وأكد مسؤولون عراقيون أن الحكومة تعمل على تحقيق استقرار الأمن في البلاد، لكن الضغوط الأمريكية تزداد مع استمرار الهجمات على المصالح الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تستمر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على شخصيات عراقية متهمة بدعم إيران، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين. وتظهر هذه الأحداث مدى تعقيد الوضع في العراق، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في سياق الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران





