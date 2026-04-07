الولايات المتحدة تسجل ارتفاعًا قياسيًا في أسعار السيارات المستعملة

شهدت أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ صيف 2023، مدفوعة بقوة الطلب وندرة المعروض. البيانات تشير إلى استمرار هذه الظاهرة على الرغم من التوترات الجيوسياسية.

7 أبريل 2026 - 23:06 | آخر تحديث 7 أبريل 2026 - 23:06\واشنطن تشهد ارتفاعًا قياسيًا في أسعار السيارات المستعملة ، حيث بلغت هذه الأسعار أعلى مستوياتها منذ صيف 2023. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى استمرار قوة الطلب في السوق الأمريكية، في الوقت الذي يشهد فيه المعروض من هذه السيارات نقصًا ملحوظًا. وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة على أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، مما أثار قلق المستهلكين والمحللين ال اقتصاد يين على حد سواء.

ووفقًا لبيانات حديثة، صعد مؤشر «مانهايم» لأسعار السيارات المستعملة، والذي تصدره إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بنسبة 6.2% على أساس سنوي. وبلغ المؤشر 215.3 نقطة خلال شهر مارس الماضي، وهو رقم قياسي يعكس الضغوط المتزايدة على السوق.\على الرغم من التحديات الجيوسياسية المتزايدة وارتفاع أسعار الوقود، نتيجة لتداعيات الحرب مع إيران، لا يزال الطلب على السيارات المستعملة قويًا. ويعكس هذا الصمود في الطلب مرونة إنفاق المستهلكين في قطاع السيارات، مما يدل على استمرار الثقة في الاقتصاد الأمريكي. ويُشير المحللون إلى أن هذا الوضع قد يستمر على المدى القصير والمتوسط، مما يتطلب من المستهلكين اتخاذ قرارات حكيمة عند شراء السيارات المستعملة. وقد صرح كبير الاقتصاديين لدى الشركة، جيريمي روب، في بيان صحفي بأن التوقعات الأولية كانت تشير إلى احتمال تأثر الطلب بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، إلا أن البيانات الحالية تؤكد استمرار قوة السوق وصمودها. وأضاف أن هذه النتائج غير المتوقعة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيات التسعير والتوريد في قطاع السيارات المستعملة.\من المتوقع أن تستمر أسعار السيارات المستعملة في الارتفاع خلال الأشهر القادمة، مع استمرار العوامل التي تدفع الأسعار إلى الأعلى. ويُتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى مثل السيارات الجديدة أو تأجيل عملية الشراء. كما أن هذا الوضع قد يؤثر على الشركات المتخصصة في تجارة السيارات المستعملة، والتي قد تواجه تحديات في إدارة المخزون وتحقيق الأرباح. وعليه، يجب على المستهلكين والموزعين على حد سواء متابعة التطورات في السوق عن كثب واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على أحدث البيانات والمعلومات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على الأسعار، مثل توفير حوافز للمستهلكين أو اتخاذ تدابير لزيادة المعروض من السيارات المستعملة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

