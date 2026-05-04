الولايات المتحدة تدعم 'مشروع الحرية' لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بدء دعمها لمبادرة 'مشروع الحرية' بهدف حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع نشر أصول عسكرية كبيرة وتنسيق مع السلطات العمانية.

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي ( سنتكوم ) عن بدء دعمها لمبادرة ' مشروع الحرية ' بهدف ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وأهمية هذا الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية.

يأتي هذا الإعلان بعد تنسيق وثيق مع السلطات العمانية، وتأكيد على أهمية التعاون الدولي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وقد حذرت الهيئة المعنية بمتابعة حركة الملاحة البحرية العالمية من توقعات بارتفاع حركة المرور في منطقة هرمز، ونصحت بالتنسيق مع السلطات العمانية لضمان سلامة الملاحة. يمثل مضيق هرمز نقطة عبور استراتيجية حيوية، حيث يمر عبره ما يقرب من ربع تجارة النفط العالمية بحراً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الوقود والأسمدة وغيرها من البضائع الأساسية.

أي تعطيل لحركة الملاحة في هذا المضيق يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم. وتشمل خطة الدعم الأمريكي لمشروع الحرية نشر مجموعة واسعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مدمرات صواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، بالإضافة إلى نشر 15000 فرد من أفراد الخدمة. يهدف هذا الانتشار العسكري إلى توفير حماية فعالة للسفن التجارية التي تسعى إلى المرور بحرية عبر المضيق، وردع أي محاولات لتعطيل حركة الملاحة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي عن إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الشركاء الدوليين لدعم الأمن البحري في المضيق. يُعرف هذا التحالف باسم 'تحالف الحرية البحرية'، وهو يهدف إلى الجمع بين الجهود الدبلوماسية والتنسيق العسكري لضمان استقرار المنطقة. ويعتبر هذا التحالف خطوة بالغة الأهمية في تنفيذ مشروع الحرية، حيث يوفر إطاراً للتعاون وتبادل المعلومات بين الدول المعنية.

تؤكد الولايات المتحدة على التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، وأنها ستعمل مع حلفائها وشركائها لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. إن إطلاق مشروع الحرية والدعم العسكري الأمريكي له دلالات استراتيجية عميقة، حيث يعكس قلق واشنطن بشأن التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية في المياه الإقليمية.

تسعى الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع إلى إرسال رسالة واضحة بأنها لن تتسامح مع أي محاولات لتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها ستدافع عن مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع الحرية يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التصعيد، من خلال توفير قوة ردع قوية ضد أي جهات معادية.

وتؤكد الولايات المتحدة على أن هذا المشروع ليس موجهاً ضد أي دولة معينة، بل يهدف إلى حماية حرية الملاحة لصالح جميع الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الحيوي. وتشير التحليلات إلى أن نجاح مشروع الحرية سيعتمد على مستوى التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة، وعلى قدرتها على الاستجابة بفعالية لأي تهديدات محتملة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز مشروع الحرية الولايات المتحدة الأمن البحري الملاحة النفط سنتكوم تحالف الحرية البحرية عمان

United States Latest News, United States Headlines