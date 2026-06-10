الولايات المتحدة تعلن عن ضربات جوية مكثفة على إيران وتكشف عن تدفق نفط غير مسبوق

وزارة الدفاع الأمريكية تصرح بتنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية، وتكشف عن وصول ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الأسواق، ما أدى إلى خفض أسعار النفط عالميًا، بينما تستمر المفاوضات الدبلوماسية لتوقيع اتفاق نووي مع طهران.

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستشرع في تنفيذ ضربات جوية مكثفة على أهداف إيران ية خلال الليلة المقبلة.

جاء هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران بعد سلسلة من الاشتباكات التي هزت الهدنة المتوترة في مضيق هرمز، وأوضح أن هذه العملية ستدعم الموقف الدبلوماسي وتخدم مصالح الجيش الأمريكي في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل ساعات قليلة، أعلن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستأنف القصف ضد إيران "بعنف شديد" إذا لم تُنفّذ اتفاقية سلام نهائية، معبراً عن استعداده لرفع مستوى الضغط العسكري على طهران، مشيراً إلى إسقاط مروحية "أباتشي" أمريكية قرب المضيق كدليل على تصاعد العنف.

ترمب أضاف أن إيران ستتعرض لضربة جوية في اليوم الرابع من أبريل، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية للرد على تصعيد القوات الإيرانية. في سياق آخر، كشف الرئيس ترمب عن تفاصيل صادمة حول تدفق النفط من إيران إلى الأسواق الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحصد الآن "ملايين البراميل" من النفط كل ليلة، وهو ما أدى به إلى خفض أسعار برميل النفط إلى ما بين 85 و90 دولارًا مقارنةً بالارتفاع السابق إلى 250 دولارًا.

وأوضح أن أكثر من مئتي سفينة تجارية مرت بأمان عبر مضيق هرمز بفضل مهمة سرية أُطلقت شهر الماضي لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية. هذه العملية، بحسب ما صرّح به المسؤولون العسكريون، ساهمت في سحب ما يقارب 100 مليون برميل من النفط من المنطقة، ما ساعد على استقرار الأسعار العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أشار ترمب إلى أن الجهود الدبلوماسية لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق مباشر مع طهران.

أشار إلى أن إيران قد وافقت مسبقًا على عدم السعي للحصول على أسلحة نووية، لكن النص النهائي للاتفاق لا يزال بحاجة إلى توقيع الطرفين. من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف صانعي القرار في إيران، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الحوار الإقليمي، معلناً أن قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات سيشاركون في قمة مجموعة السبع المقبلة.

يأتي هذا في إطار محاولة دولية لإعادة ضبط ميزان القوى في الشرق الأوسط وتفادي تفجر صراع إقليمي قد يثقل كاهل الاقتصاد العالمي





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الولايات المتحدة إيران ضربات جوية مضيق هرمز النفط

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