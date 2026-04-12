الولايات المتحدة تبدأ جهود إزالة الألغام في مضيق هرمز وسط توترات إقليمية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بدء عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، بالتزامن مع نشر مدمرتين أمريكيتين. في المقابل، تنفي إيران عبور السفن الأمريكية للمضيق. تتناول المقالة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأهمية المضيق للتجارة العالمية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت عن بدء استعداداتها ل إزالة الألغام من مضيق هرمز ، وذلك في ظل نشر مدمرتين أمريكيتين مسلحتين بصواريخ موجهة في المنطقة. أوضحت القيادة المركزية في بيان رسمي أن السفينتين الحربيتين يو إس إس فرانك إي بيترسون و يو إس إس مايكل مورفي قد عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج العربي، وذلك ضمن مهمة أوسع نطاقاً تهدف إلى ضمان أن يكون الممر البحري خالياً من الألغام التي سبق أن زرعها الحرس الثوري ال إيران ي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأخبار.

وأضاف البيان أن مضيق هرمز يعتبر ممرًا مائيًا دوليًا ذا أهمية بالغة، ويعتبر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي. كما أشار البيان إلى أنه من المتوقع انضمام المزيد من القوات الأمريكية، بما في ذلك الطائرات المسيرة العاملة تحت الماء، إلى جهود إزالة الألغام خلال الأيام القادمة، وذلك لتعزيز القدرات وتوسيع نطاق العمليات. وفي سياق متصل، صرح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً: “لقد بدأنا اليوم عملية فتح ممر ملاحي جديد آمن، وسنقوم بمشاركة هذا المسار الآمن قريبًا مع قطاع النقل البحري، وذلك لتشجيع انسياب حركة التجارة العالمية بشكل سلس وفعال، وضمان استمرار تدفق البضائع دون عوائق”.\في المقابل، وفي رد فعل سريع على هذه التصريحات والتحركات الأمريكية، نفى مسؤول عسكري إيراني صحة التقارير التي تحدثت عن عبور سفن حربية أمريكية لمضيق هرمز. وقال المسؤول للتلفزيون الإيراني الرسمي إن سفينة أمريكية قامت بالعودة بعد التحذير، وذلك في محاولة لتقليل أهمية العمليات الأمريكية الجارية وتأثيرها. وتعكس هذه التصريحات التوتر القائم في المنطقة، خاصة في ظل التوترات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يعتبر مضيق هرمز نقطة استراتيجية حساسة وذات أهمية بالغة على المستوى العالمي، فهو الممر المائي الذي تمر من خلاله كميات كبيرة من النفط الخام، مما يجعله محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية. وتعتبر هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة جزءًا من الجهود المستمرة لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية الملاحة في المنطقة، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المحتملة، بما في ذلك تهديدات الألغام التي تشكل خطرًا على السفن التجارية والعسكرية على حد سواء.\من الجدير بالذكر أن مضيق هرمز يشهد توترات متزايدة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الخلافات المستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى التوترات في العلاقات بين إيران والدول الخليجية. وتشمل هذه التوترات عمليات عسكرية متعددة، ومناورات بحرية، وتبادل اتهامات بين الأطراف المتنازعة. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة، وإرسال رسائل واضحة حول التزامها بأمن الملاحة البحرية، وحماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التوترات في التأثير على الاستقرار الإقليمي، وعلى حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز. كما أن استمرار هذه العمليات الأمريكية، وتوسيع نطاقها قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، مما يزيد من احتمالية حدوث مواجهات عسكرية غير مرغوب فيها، ويعيق جهود التهدئة والتفاوض. يبقى الوضع الأمني في المنطقة هشًا، ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وضمان تدفق التجارة العالمية بحرية وأمان





مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام إيران الأمن البحري

