الولايات المتحدة تمدد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، بعد مباحثات مثمرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، وذلك بعد يومين من المحادثات التي وصفتها الوزارة بأنها"مثمرة للغاية". وتضمن البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعيد إطلاق المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو المقبلين، كما سيتم إطلاق مسار أمني في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) يوم 29 مايو الجاري، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان:"نأمل أن تسهم هذه المناقشات في دفع السلام الدائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما ووحدة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول الحدود المشتركة بينهما.

". يشار إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المسبوقة بين إسرائيل ولبنان جرت في واشنطن يومي 14 و15 مايو الجاري، بمشاركة سفراء البلدين ومسؤولين عسكريين، حيث ركزت المحادثات التي استمرت 8 ساعات على إطار عمل أمني وتبادل المقترحات. ويذكر أن وقف إطلاق النار الأصلي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل بوساطة أمريكية، وتم تمديده لاحقا 3 أسابيع. وجاء التمديد الجديد ليتجاوز الموعد السابق (17 مايو)





