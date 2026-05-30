الولايات المتحدة تعد لاستئناف الهجمات على إيران إذا فشلت المفاوضات

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد جاهزية بلاده للعودة للعمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل لاتفاق، مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران لتجاوز العقبات وتمديد الهدنة.

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ، السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف ال هجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون من واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: مخزوناتنا أكثر من كافية لذلك، سواء هناك أو في أنحاء العالم، لذا نحن في وضع جيد جدا. وذكر: يمكننا القيام بأمرين في وقت واحد. نعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية بشكل كبير بحيث ننتج مثلي أو ثلاثة أمثال أو 4 أمثال الذخيرة في القريب العاجل لضمان تمويل جميع خططنا (العملياتية) بشكل مناسب في أنحاء العالم.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيعقد اجتماعا في غرفة آمنة بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن اقتراح لإنهاء الحرب مع إيران، والذي من شأنه تمديد الهدنة المبرمة في أوائل أبريل لمدة 60 يوما أخرى، مما يمنح المفاوضين الوقت للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع. وتشير التطورات إلى أن المحادثات بين الجانبين تمر بمرحلة حاسمة، حيث يسعى الطرفان إلى تحويل الهدنة المؤقتة إلى اتفاق دائم يضمن تخفيض التصعيد العسكري ويحد من برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية.

وتعمل فرق التفاوض على صياغة آليات مراقبة وتفتيش دولية تضمن الامتثال للاتفاق المحتمل، في ظل ضغوط دولية وعملية تسريع وتيرة الحوار لتجنب أي انتكاسات قد تعيد المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار. من ناحية أخرى، أكد مسؤولون أمريكيون أن الاستعدادات العسكرية مستمرة على كافة الجبهات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية منتشرة في دول الخليج ومنطقة القاعدة.

وتشمل هذه الاستعدادات تعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية، ونشر حاملات الطائرات والغواصات النووية، وتدريب الوحدات القتالية على سيناريوهات متنوعة تشمل مواجهة التهديدات الإيرانية مباشرة أو عبر الميليشيات المتحالفة مع طهران في المنطقة. ويأتي هذا التصعيد العسكري في إطار استراتيجية الردع التي تهدف إلى إقناع إيران بضرورة التفاوض من موقف ضعف، بينما تحاول طهران استغلال الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية والنووية





