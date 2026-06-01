الولايات المتحدة تضرب رادارات إيران وتتصاعد التوترات في الخليج

القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات دفاعية على رادارات إيران في غوروك وقشم رداً على إسقاط مسيرة أمريكية، فيما يرد الحرس الثوري بتهديد للرد المختلف وتستمر محادثات تعديل مذكرة التفاهم بين الطرفين.

أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة في بيان رسمي أنها نفذت سلسلة من الضربات الدفاعية ضد رادارات ومواقع القيادة والسيطرة الخاصة بالمسيرات ال إيران ية في منطقتي غوروك و قشم ، وذلك خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وجاءت هذه العملية ردًا على ما وصفته واشنطن بأنه "إسقاط مسيرة أمريكية" من قبل الطائرات الإيرانية فوق المياه الدولية، وهو الفعل الذي اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكًا للسيادة الدولية وتحديًا مباشرًا للأمن الجوي في المنطقة. وأفادت التقارير العسكرية أن الضربات الأمريكية أدت إلى تدمير نظامين دفاعيين جويين إيرانيين، بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية كانت تُستَخدم في توجيه المسيرات التي شكلت خطرًا واضحًا على حركة الملاحة البحرية والتجارية عبر مضيق هرمز.

رغم شدة العملية، أكدت القيادة المركزية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار بين الجنود الأمريكيين، مما يُظهر كفاءة التخطيط والضربة الدقيقة التي استهدفت البنية التحتية الإيرانية دون التسبب في خسائر بشرية بين القوات الأمريكية. في رد فعل سريع، أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر بيان رسمي أنه استهدف "القاعدة الجوية التي انطلقت منها عملية العدوان الأمريكي" على جزيرة سيريك، محذرًا من أن أي تكرار للعدوان سيستدعي "ردًا مختلفًا تمامًا".

وشددت الفصيلة على استعدادها للرد بحزم على أي محاولات أمريكية أخرى لفرض سيطرتها في المنطقة، مشيرة إلى أن إيران ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتأكيد سيادتها وحماية مصالحها الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، صرح الجيش الكويتي أنه استقبل هجمات صاروخية ومسيرات معادية، لكنه تمكن من صدها بفضل دفاعاته الجوية المتقدمة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المعنية لتجنب أي مخاطر محتملة.

من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء "تسنيم" أن الجانبين الأمريكي والإيراني يتفاوضان حاليًا بشأن تعديل نص مسودة مذكرة التفاهم التي تم تبادلها في إطار المحادثات الدبلوماسية الأخيرة. وتشير المصادر إلى أن إيران ستُدخِل "تعديلات جديدة" على النص المقترح، في سياق سعيها لتأمين مصالحها الإقليمية وضمان عدم تكرار مثل هذه المواجهات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن تبادل النصوص لا يزال مستمرًا، مع توقعات بحدوث لقاءات متعددة بين المسؤولين من الجانبين للوصول إلى اتفاق يُعيد استقرار الأوضاع في المنطقة ويحد من تصعيد النزاع. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية على صعيد البحرين والخليج، ما يبرز الحاجة الماسة إلى حلول دبلوماسية متوازنة تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة





