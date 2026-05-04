الولايات المتحدة تطلق 'مشروع الحرية' في مضيق هرمز.. وتفاصيل حول طبيعة المهمة

كشف مسؤولون أمريكيون عن تفاصيل مبادرة " مشروع الحرية " التي أطلقتها الولايات المتحدة بهدف تسهيل حركة السفن العالقة في مضيق هرمز ، مؤكدين أن هذه المبادرة لا تتضمن بالضرورة مرافقة مباشرة للسفن التجارية من قبل السفن الحربية الأمريكية.

وأشار المسؤولون إلى أن القوات البحرية الأمريكية ستنتشر في محيط المضيق ليكون لديها القدرة على التدخل في حال محاولة القوات الإيرانية استهداف السفن التجارية العابرة. كما سيتم تزويد السفن التجارية بمعلومات دقيقة حول أفضل المسارات البحرية الآمنة، مع التركيز على تلك التي لم يتم زرع ألغام فيها من قبل القوات الإيرانية.

يأتي هذا الإعلان بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إطلاق "مشروع الحرية" لمساعدة الدول غير المنخرطة في الصراع مع إيران والتي تعاني من تعطل حركة سفنها في المضيق، واصفاً هذه السفن بأنها محايدة وبريئة. وتشمل خطة الدعم العسكري الأمريكي للمبادرة نشر مدمرات مجهزة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة حربية برية وبحرية، بالإضافة إلى استخدام منصات غير مأهولة متعددة المجالات، وتعبئة قوة قوامها 15 ألف جندي.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أن هذه المبادرة الدفاعية تمثل عنصراً حيوياً لضمان الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي، مشدداً على استمرار الحصار البحري بالتوازي مع تنفيذ هذه العملية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي ربع التجارة العالمية من النفط.

في المقابل، أعلنت إيران أنها ستشرف على حركة الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع قواتها المسلحة، مؤكدةً أنها تحافظ بشكل كامل وقوي على أمن المضيق وتديره بكفاءة. وحذرت إيران البحرية الأمريكية من الاقتراب من المضيق أو محاولة دخوله، معتبرةً أن أي عمل عدائي أمريكي سيؤدي إلى تعقيد الوضع وزيادة المخاطر على أمن السفن في الخليج. كما اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن تدخل الولايات المتحدة في تنظيم الملاحة في المضيق يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الأمن البحري في المنطقة، واحتمالات تصعيد الصراع في ظل التباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران





