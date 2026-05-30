الولايات المتحدة تلتزم بتمكين إيران من الوصول إلى 12 مليار دولار مجمدة خلال 60 يوما في إطار تفاهم محتمل

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مذكرة تفاهم غير رسمية من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة، تتضمن التزام أمريكي بتمكين إيران من 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال 60 يوما، ومنحها صلاحيات حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. الوثيقة لا تزال قيد الدراسة في طهران ولم تصبح اتفاقا نهائيا، بينما أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب يسعى لاتفاق "جيد فقط للولايات المتحدة" ويتوافق مع خطوطها الحمراء.

تضمنت تقارير إيران ية، مساء السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت، في إطار تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن، بتوفير وصول إيران إلى أصولها المجمدة البالغة 12 مليار دولار خلال مدة ستين يوما.

ويدور الحديث حول مذكرة تفاهم من أربعة عشر بندا أعدتها باكستان كوسيط بين الطرفين، حيث كشف التلفزيون الإيراني الرسمي عن وثيقة غير رسمية تتضمن بنود هذه المذكرة. وتنص المسودة على منح إيران صلاحيات حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز، بما يجعل أي سفينة تحمل شحنة تعتبرها طهران تهديدا أو يكون مشغلها النهائي جهة معادية لإيران لا تُصنف كسفينة تجارية، ولا يُسمح لها بالعبور عبر المسارات المحددة.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن الوثيقة لا تزال قيد الدراسة من جانب طهران، مما يعني أنها تحتفظ بطابعها غير الرسمي ولم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي. من جانبه، صرح مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران "يكون جيدا فقط للولايات المتحدة" ويتوافق مع "الخطوط الحمراء" لواشنطن. في الوقت نفسه، انتقد مستشار علي خامنئي موقف ترمب، معتبرا أنه خان الدبلوماسية مجددا بسبب مطالبه المفرطة من إيران.

تجدر الإشارة إلى أن التغطية تضمنت أيضا عناوين أخرى تناولت استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي وحرق خيام للنازحين في غزة، وعقوبات أوروبية على منظمات وإسرائيليين لانتهاك حقوق الفلسطينيين بالضفة المحتلة، وتوسيع إسرائيل الحرب على حزب الله من الليطاني إلى بيروت، وبدء حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أول أيام التشريق، لكن المحتوى الأساسي للخبر يركز على التفاهم المحتمل بين إيران والولايات المتحدة حول الأصول المجمدة وصلاحيات مضيق هرمز





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة أصول مجمدة مضيق هرمز تفاهم

United States Latest News, United States Headlines