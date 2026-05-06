الولايات المتحدة تعلق مؤقتاً عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز مع استمرار الحصار على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مؤقت لعملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، مع الحفاظ على الحصار ضد إيران، في خطوة تهدف إلى تقييم إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل. وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن العملية دفاعية ومحددة، بينما أعلن وزير الخارجية انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء، عن تعليق مؤقت لعملية "مشروع الحرية" الخاصة بتوجيه السفن عبر مضيق هرمز ، مع الحفاظ على الحصار المفروض على إيران .

وأشار ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إلى أن هذا القرار جاء بناءً على طلب باكستان ودول أخرى، مشيراً إلى "النجاح العسكري الهائل" الذي حققته الولايات المتحدة في الحملة ضد إيران، بالإضافة إلى التقدم الكبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع ممثلي إيران. وأضاف أن التعليق مؤقت وسيظل الحصار سارياً، بهدف تقييم إمكانية إتمام الاتفاق.

وكانت هذه العملية قد بدأت التنفيذ الاثنين الماضي، بعد إعلان ترامب عنها الأحد، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية، ورفع تساؤلات حول مصير وقف إطلاق النار الهش. من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران في فبراير، مؤكداً أن الولايات المتحدة تركز الآن على العملية الجديدة الخاصة بتوجيه السفن عبر المضيق.

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن "مشروع الحرية" هو عملية منفصلة عن العمليات العسكرية الجارية، ووصفها بأنها "دفاعية ومحددة النطاق ومؤقتة المدة"، وتهدف فقط إلى حماية الملاحة التجارية من العدوان الإيراني





