الولايات المتحدة تتهم إيران بهجوم على سفن تجارية.. وطهران ترد بتهديد

أفادت تقارير إيرانية بهجوم أمريكي على زوارق مدنية، بينما أعلنت واشنطن عن عبور مدمرات عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

أفادت التقارير الواردة من التلفزيون الرسمي ال إيران ي، مستندة إلى مصدر عسكري لم يتم الكشف عن هويته، بأن القوات الأمريكية نفذت هجوماً على زوارق مدنية إيران ية في المياه الإقليمية.

وذكر المصدر أن الهجوم استهدف ستة قوارب سريعة، مؤكداً بشكل قاطع أن هذه القوارب لا تنتمي إلى الحرس الثوري الإيراني، بل هي مملوكة ومدارة من قبل مدنيين إيرانيين. وأشار التقرير إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار في إيران. حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي يؤكد أو ينفي هذه الادعاءات، مما يزيد من حالة الغموض والتوتر المحيطة بالحادث.

يأتي هذا الحادث في توقيت حساس للغاية، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها السابع والستين، وتصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز الحيوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية تهدف إلى 'تحرير' حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في خطوة اعتبرها البعض استفزازية ومحاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، حذرت القوات المسلحة الإيرانية بشكل قاطع من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية تقترب من المضيق، مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها القومي وحماية مياهها الإقليمية. هذا التحذير يمثل تصعيداً خطيراً في التوترات، ويزيد من احتمالية وقوع اشتباكات عسكرية مباشرة بين الجانبين. في تطور لاحق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية 'سنتكوم' أن مدمرات أمريكية مزودة بصواريخ موجهة قد عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج العربي.

وادعت 'سنتكوم' أن سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور المضيق بنجاح كخطوة أولى في هذه العملية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان حرية الملاحة في المنطقة. إلا أن وكالة أنباء 'فارس' الإيرانية نقلت عن مصادرها أن فرقاطة أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت إلى العودة إلى الوراء بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية المتكررة.

وادعت الوكالة أن صاروخين أصابا الفرقاطة الأمريكية أثناء إبحارها في المضيق، وهو ما نفته 'سنتكوم' بشكل قاطع، واصفة هذه الادعاءات بأنها 'مضللة' و'غير دقيقة'. هذا التضارب في الروايات يزيد من حالة الشك والريبة، ويجعل من الصعب تحديد ما إذا كان هناك بالفعل اشتباك عسكري قد وقع بين الجانبين. إن استمرار هذه التصريحات المتبادلة والاتهامات يزيد من خطر التصعيد ويقوض الجهود الدبلوماسية المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب الشديد بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة المتصاعدة. وقد أفادت التقارير بأن الجانبين تبادلا رسائل بوساطة من باكستان، في محاولة لفتح قنوات اتصال وإيجاد أرضية مشتركة. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي اختراق إيجابي ملموس في هذه المفاوضات حتى الآن، مما يشير إلى أن التحديات لا تزال كبيرة والعقبات كثيرة.

إن استمرار حالة الجمود في المفاوضات يزيد من خطر التصعيد العسكري، ويجعل من الصعب التوصل إلى حل سلمي للأزمة. يتطلب الأمر جهوداً دبلوماسية مكثفة من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى التزام حقيقي بالحوار والتفاوض، من أجل تجنب وقوع كارثة في المنطقة. إن استمرار التصعيد والاتهامات المتبادلة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة المعاناة الإنسانية. يجب على جميع الأطراف إعطاء الأولوية للحوار والسلام، والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمة، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويحمي مصالح جميع الشعوب.

إن مستقبل المنطقة يعتمد على قدرة الأطراف المعنية على التغلب على الخلافات والعمل معاً من أجل تحقيق السلام والازدهار





إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز توترات حرب مفاوضات الخليج العربي سنتكوم الحرس الثوري مدنيين

