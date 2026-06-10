الولايات المتحدة تتوسع في تصدير الغاز لدول آسيان وليبيا توحّد عمليات حقل مرزق وسط تطورات إقليمية في الطاقة

تعمل الولايات المتحدة على تعزيز أمن الطاقة في آسيان عبر زيادة مبيعات الغاز المسال وتحرير احتياطياتها الاستراتيجية، بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورات في قطاع الطاقة تشمل اتفاقيات تشغيل في ليبيا وتعاون مصري سوري، بالإضافة إلى عقد تطوير محطة الجافورة في السعودية. في الوقت نفسه، تُظهر البيانات السعودية تعافي القطاع غير النفطي رغم ضغط انكماش الإنتاج الصناعي الناتج عن خفض إنتاج النفط.

أعلنت الولايات المتحدة ، عبر نائب وزير خارجيتها كريستوفر لاندو، سعيها لتحرير بعض احتياطياتها الاستراتيجية من الطاقة وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لدول آسيان ، خلال منتدى مستقبل آسيان في هانوي.

أكد لاندو على ضرورة تنويع مصادر الطاقة ومساعدة دول آسيان على تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، مشيراً إلى إرسال شحنات نفط وغاز إلى الفلبين للتخفيف من نقص الإمدادات. كما أبدى استعداد الولايات المتحدة لتوسيع اتفاقية الطاقة مع آسيان واستكشاف فرص استثمارية في المعادن الحيوية، وتشجيع دول الآسيان على التعامل مع مورّدين موثوقين في مجال البنية التحتية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معتبراً أن خيارات الشركاء اليوم ستحدد الأمن والازدهار لعقid مقبلة.

في السياق نفسه، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اتفاقية تشغيل موحدة لحقل آي/آر في مناطق الامتياز إن سي 115 وإن سي 186 بحوض مرزق جنوب غربي البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتوحيد العمليات. بينما شهدت بلدة كيزيليورت في داغستان شمال القوقاز انفجارات في خط أنابيب غاز، حسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية. كما التقى وزيرا الطاقة المصري والسوري لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، مما diterActivates مسار التقارب الحذر بين البلدين.

من ناحية أخرى، فازت الشركة الكورية كيبكو بعقد تطوير المرحلة الثانية من محطة الجافورة للطاقة والبخار التابعة لأرامكو السعودية، مما يُظهر تعاوناً إقليمياً متصاعداً في قطاع الطاقة. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عودة الأنشطة غير النفطية في المملكة إلى مسار النمو مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.1 بالمائة خلال أبريل الماضي. وقد جاء هذا الأداء الإيجابي متوافقاً مع مؤشر مديري المشتريات الذي قفز إلى 51.5 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

على الرغم من ذلك، سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي انكماشاً سنوياً بنسبة 19.1 بالمائة، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 27.8 بالمائة، والذي أثر بدوره على قطاع التعدين واستغلال المحاجر (انخفاض 29.9 بالمائة) والصناعة التحويلية (انخفاض 6.1 بالمائة)، خاصة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والكيماويات. في المقابل، شهدت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف ارتفاعاً قياسياً سنوياً بنسبة 20.8 بالمائة، كما ارتفعت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 8.8 بالمائة، واستمرت في الصعود شهرياً أيضاً





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