الولايات المتحدة تفكر في خط مقايضة عملات مع الإمارات وسط جدل سياسي واقتصادي

يناقش الكونجرس الأمريكي إمكانية إنشاء خط مقايضة عملات مع الإمارات العربية المتحدة لدعم استقرار أسواق الدولار، بينما يثير الديمقراطيون مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة.

خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت ، شهادته بشأن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2027. وأكد بيسنت على أهمية قيادة الولايات المتحدة في مجال الأصول الرقمية لحماية هيمنة الدولار العالمي ودمج العملات المشفرة في نظام تنظيمي.

وأشار إلى أن خطوط المقايضة يمكن أن تساعد في دعم دول مثل الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الحلفاء في الخليج وآسيا، وذلك للحفاظ على الاستقرار في أسواق تمويل الدولار ومنع بيع الأصول الأمريكية بشكل غير منظم. وأوضح أن هذه الخطوط، سواء من الاحتياطي الفيدرالي أو وزارة الخزانة، تهدف إلى توفير سيولة بالدولار الأمريكي في أوقات الحاجة. وفي سياق متصل، أعرب الرئيس السابق دونالد ترامب عن استعداده لمساعدة الإمارات العربية المتحدة إذا أمكن ذلك، مؤكداً أنه سيفعل ذلك لو كان بإمكانه.

كما أيد السيناتور الجمهوري ستيف داينز، من ولاية مونتانا، مبادلة العملات مع الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن دعمه لجهود بيسنت في هذا الاتجاه. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغل الديمقراطيون هذه القضية سياسياً، خاصةً مع الدول الغنية في الشرق الأوسط. وأثار السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، من ولاية ماريلاند، تساؤلات حول الظروف الاقتصادية المحلية التي ستحدث في ظلها عملية المقايضة، مشيراً إلى التكلفة الباهظة للحرب في العراق وإيران على المستهلكين الأمريكيين، والتي تقدر بأكثر من مليار دولار يومياً.

كما سلط الضوء على التقارير الحديثة حول علاقات الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة، بما في ذلك الاستثمارات في أعمال عائلة ترامب وتخفيف القيود على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويثير خط المقايضة المحتمل مخاوف بشأن تأثيره على المستهلكين الأمريكيين، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

فقد تضررت دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بشدة من التوترات الإقليمية مع إيران، حيث أطلقت طهران صواريخ على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل عائدات النفط. وفي تطور منفصل، أعلن الشاباك عن تقديم لائحة اتهام عسكرية ضد جنديين إسرائيليين متهمين بالتجسس لصالح إيران، مما يضيف بعداً أمنياً إضافياً إلى المشهد الإقليمي المعقد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، مما يجعل قضية خط المقايضة مع الإمارات العربية المتحدة ذات أهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها





